Польша и Литва готовы выслать украинских мужчин: будет ли депортация — ответ юриста

Юрист считает, что максимум, что могут сделать страны Европы — ограничить государственные услуги или социальную помощь.

В министерствах обороны Литвы и Польши заявили о готовности выслать мужчин призывного возраста в Украину, но массовых высылок не будет, согласно протоколу Европейской конвенции по правам человека.

Об этом в комментарии hromadske сказал юрист Роман Еделев, доцент кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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"Сразу появляется какая-то идея о депортации, о том, что украинских мужчин в Польше или Литве будут хватать и везти на границу, передавать пограничникам или кому-то другому. Так оно не будет происходить. Европейская конвенция о правах человека имеет дополнительный протокол, который запрещает массовую высылку иностранцев", — заверил юрист.

Он напомнил, что в 2006-2007-х годах Россия массово высылала граждан Грузии, и суд нашел нарушения в таких действиях российской федерации.

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Еделев отмечает, что страны могут не оказывать определенные государственные услуги или социальную помощь.

"То есть, если человек признан непригодным и снят с военного учета, не может та же Польша или Литва оценивать — настоящий ли это документ, проходил ли человек действительно ВВК. Это же не полномочия органов власти Польши и Литвы. Все это будет крайне сложно выписать. Но если есть политическая воля, какие-то попытки мы можем увидеть", — считает юрист.

Напомним, министры обороны Польши и Литвы сообщили, что готовы поспособствовать возвращению украинских мужчин призывного возраста.

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