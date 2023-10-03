Польша и Литва согласились на предложение Украины по транзиту украинского зерна: детали

Украина предложила перенести ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в литовский порт.

Транзит украинской агропродукции по территории Польши может ускориться. Ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль переносится с границы в порт Клайпеды.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как отмечается, об этом договорились представители Украины, Польши и Литвы в ходе очередной онлайн-встречи.

"В течение следующих двух дней будет перенесен ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеды (Литва), для всех следующих в данный порт аграрных грузов. Это ускорит транзит по территории Польши", – говорится в сообщении.

В то же время Украина предложила перенести ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в литовский порт. Польша и Литва поддерживают такой механизм контроля, считая это конструктивным шагом.

"Это хорошо в развитии этого транзита, в развитии этого коридора солидарности, который мы, как Польша, построили в Европе", — подчеркнул изданию RMF 24 министр сельского хозяйства и развития села Республики Польша Роберт Телус.

Напомним, что в Варшаве тысячи человек вышли на антиправительственный марш за две недели до польских выборов.