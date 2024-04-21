Польша и Литва тренируются отбивать российскую агрессию

Подразделения польской и литовской армий будут обучаться по разработанному в 2022 году сценарию, большая часть которого засекречена.

В воскресенье, 21 апреля, начались совместные литовско-польские тактические учения с авиационным элементом "Храбрый грифон 24/II" ("Brave Griffin 24/II"). Военные подразделения Польши и Литвы совместно с союзниками будут опробовывать оборонительные сценарии в так называемом Сувалкском коридоре, граничащем с Калининградской областью РФ и Беларусью.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на пресс-службу армии Литвы.



Участие в учениях примут 1,5 тыс. военнослужащих пехотной бригады "Жемайтия" им. Великого гетмана Литовского Яна Ходкевича. Число польских военных не уточняется. В этих учениях также примут участие союзники из США и Португалии.

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Учения будут проходить в соответствии с двусторонним литовско-польским "Оршанским планом", который подготовили в 2022 году командующие армий Польши и Литвы. Большая его часть засекречена.

Учения продлятся до 26 апреля.

В то же время в Литве продолжаются учения "Удар меча", организованные вооруженными силами США.

Напомним, 2 апреля вооруженные силы Беларуси начали военные учения в регионах, граничащих с Украиной, Литвой и Польшей.

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