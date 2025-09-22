- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 1 мин
Польша и Швеция впервые в истории начали военные учения: что это значит
Страны будут проводить совместные операции в Балтийском море, а также развивать сотрудничество в области оборонных технологий.
В Балтийском море начались первые в истории польско-шведские военные учения SNEX Gotland Sentry.
Об этом говорится в сообщении в X (бывшем Twitter) министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камиша.
Польша и Швеция вместе за безопасность Балтийского моря. Мы начинаем обучение SNEX Gotland Sentry — первую в истории совместную операцию такого типа между Польшей и Швецией», — говорится в публикации.
Начало совместных военных учений между странами стало результатом соглашения о сотрудничестве в оборонной отрасли, подписанного Польшей и Швецией 2 сентября. Согласно документу, страны будут проводить совместные операции в Балтийском море, а также развивать сотрудничество в области оборонных технологий.
Двусторонние учения проводятся впервые в истории, что подтвердило оперативное командование польских вооруженных сил. Их целью является демонстрация способности военных обеих стран оперативно развертывать специализированные компоненты в море, в воздухе и на суше, а также работать над совершенствованием процедуры коллективной обороны.
Кроме того, учения станут свидетельством того, что политическое партнерство как Польши, так и Швеции воплощается в практические оперативные действия.
«Развитие оперативной совместимости и возможностей командования в международной ситуации, а также углубленный анализ проблем безопасности в регионе Балтийского моря тоже важные элементы», — говорится в заявлении армии Польши.
Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу.