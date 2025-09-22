Польша и Швеция впервые в истории начали военные учения: что это значит

Флаги Польши и Швеции

В Балтийском море начались первые в истории польско-шведские военные учения SNEX Gotland Sentry.

Об этом говорится в сообщении в X (бывшем Twitter) министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камиша.

Польша и Швеция вместе за безопасность Балтийского моря. Мы начинаем обучение SNEX Gotland Sentry — первую в истории совместную операцию такого типа между Польшей и Швецией», — говорится в публикации.

Начало совместных военных учений между странами стало результатом соглашения о сотрудничестве в оборонной отрасли, подписанного Польшей и Швецией 2 сентября. Согласно документу, страны будут проводить совместные операции в Балтийском море, а также развивать сотрудничество в области оборонных технологий.

Двусторонние учения проводятся впервые в истории, что подтвердило оперативное командование польских вооруженных сил. Их целью является демонстрация способности военных обеих стран оперативно развертывать специализированные компоненты в море, в воздухе и на суше, а также работать над совершенствованием процедуры коллективной обороны.

Кроме того, учения станут свидетельством того, что политическое партнерство как Польши, так и Швеции воплощается в практические оперативные действия.

«Развитие оперативной совместимости и возможностей командования в международной ситуации, а также углубленный анализ проблем безопасности в регионе Балтийского моря тоже важные элементы», — говорится в заявлении армии Польши.

