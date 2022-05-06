Польша и Украина подписали важный документ в сфере обороны — Шмыгаль

Украинский премьер-министр не разгласил содержание договоренностей с польской стороной, но подчеркнул их важность для обороноспособности страны.

В четверг, 5 мая, во время визита в Варшаву на конференцию "Доноры для Украины" глава украинского правительства Денис Шмигаль подписал важный документ в сфере безопасности и обороны с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в посольстве Украины, передает tvn24.

"Сегодня мы подписали документ о поддержке в сфере безопасности и обороны. Чрезвычайно очень важный документ. Я не могу раскрывать его содержание, но это важный шаг для предоставления Украине специальной технологии и специальной поддержки в сфере безопасности и обороны", — сказал Шмигаль.

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Украинский премьер также отметил, что "война показала, кто для Украины друг и брат, а кто наоборот".

"Выражаю благодарность польскому президенту и премьер-министру, мы иногда связываемся по телефону несколько раз в день. Хочу подчеркнуть, что Польша оказывает беспрецедентную помощь Украине во всех возможных областях. Я не могу вдаваться в подробности, но с точки зрения военной поддержки Польша является нашим вторым по важности партнером сразу после США”, — заявил он.

Денис Шмигаль подчеркнул, что отношения Украины и Польши вступили в совершенно новый этап. По его мнению, "польско-украинское братство будет длиться следующие десятилетия".

Напомним, Польша планирует быть гарантом безопасности Украины по просьбе Киева рядом с другими странами. В то же время Варшава не поддержит ни одного мирного соглашения, означающего потерю Украиной своей территории.

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