"Еще одна напряженная ночь" для противовоздушной обороны Польши: наблюдали за активностью российской авиации в Украине

Из-за активности дальней авиации России, атакующей объекты на западной территории Украины, в Польше ужесточили контроль над воздушным пространством.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в социальной сети Х.

"Это очередная очень напряженная ночь для всей системы ПВО Польши в связи с активностью дальней авиации России, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в юго-восточной части страны может появиться повышенный уровень шума из-за начала полетов польской и союзной авиации в их воздушном пространстве.

Это решение было принято в связи с активностью дальней авиации России. В командовании подчеркнули, что Варшава приняла все необходимые меры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства.

Напомним, что утром 4 сентября Россия совершила комбинированную атаку на Львов. К 10 часам утра уже известно о семи погибших и 45 раненых, которые были доставлены в больницы.

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