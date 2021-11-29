Польша из-за COVID-штамма "Омикрон" ужесточает правила въезда: будут ли пускать украинцев

Для тех, кто приезжает из-за границ "Шенгена", но вакцинирован признанными ЕС препаратами, карантин не вводится.

В Польше из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" усиливают карантин и запрещают полеты в 7 африканских стран.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Так, карантин до 14 дней продлен как для тех, кто будет возвращаться из "семи стран особого риска", так и для тех, кто приезжает в Польшу из государств, не входящих в Шенгенскую зону. Последний случай предполагает снятие ограничений через восемь дней, если сдать ПЦР-тест и получить отрицательный результат.

"В связи с появлением новой мутации и ее потенциальным влиянием на развитие пандемии мы подготовили экстренный пакет ограничений. Мы вводим запрет на полеты в семь стран Африки. В списке: Ботсвана, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибия, ЮАР, Зимбабве. Люди, которые будут возвращаться из этих стран, будут обязаны отбыть 14-дневный карантин без возможности выйти из него раньше. Лица, прибывающие в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, будут направляться на 14-дневный карантин", — сказал он.

Кроме того, полностью вакцинированные люди препаратами, признаваемыми в ЕС, прибывающими из-за пределов "Шенгена", не подлежат карантину.

В Польше пока не обнаружен штамм коронавируса "Омикрон". Ранее в соседней стране карантин длился 10 дней с возможностью выйти из него после получения отрицательного результата теста через семь дней после прибытия в страну.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, Украина ужесточает меры защиты от коронавируса штаммом "Омикрон".

Тем временем Австралия отсрочила открытие своих границ для некоторых иностранных граждан на фоне распространения нового штамма COVID-19 "Омикрон".

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