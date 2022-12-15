Польша изменила правила оказания помощи украинцам: оплата за проживание и социальные выплаты

Новые изменения предполагают, что за проживание в Польше дольше 3 месяцев украинцы теперь будут вынуждены платить самостоятельно. Кроме того, в случае выезда украинцев за территорию Польши соцвыплаты ограничатся.

Об этом сообщает Укринформ.

Обновленный закон предусматривает, что украинцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в первые 120 дней с момента первого приезда в Польшу. После этого украинцы будут вынуждены платить за проживание в таких местах. Изменениями предусматривается, что граждане Украины, проживающие в таких местах в Польше более 120 дней, с марта 2023 вынуждены будут платить 50% средств собственного содержания, но не более 40 злотых в сутки (более 300 грн).

С мая следующего года украинским беженцам нужно будет покрывать 75% средств проживания, но не более 60 злотых в сутки (500 грн). В то же время, это не касается уязвимых категорий населения: людей с инвалидностью, лиц пенсионного возраста, беременных, женщин с детьми до года, женщин с тремя детьми и более лиц в сложной ситуации. Они и дальше будут проживать в таких местах бесплатно.

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Остальные изменения предполагают замораживание выплат социальной помощи гражданам Украины в момент выезда за территорию Польши. Это положение предполагает, что если кто-то будет каждый раз выезжать из Польши, то социальная помощь, которую выплачивают гмины (административная единица Польши) или ZUS (Польское Управление социального страхования), будет замораживаться. Если пребывание вне Польши составит более 30 дней, то гражданин Украины потеряет предоставленный статус, поэтому потеряет право на социальную помощь. Социальный статус может быть восстановлен в случае, если украинец снова будет убегать от войны в Украине в результате военных действий на территории страны.

Изменения в законе подразумевают признание в Польше электронного документа, доступного в приложении "Дия" (эквивалент польского документа mObywatel), как документа на легальное пребывание в стране для украинских беженцев. Этот документ вместе с проездным документом даст право гражданину Украины многократно пересекать границу без необходимости получения визы.

Кроме того, из спецзакона удалено положение об упрощенном порядке получения вида на временное проживание в Польше (до трех лет). Тем не менее, спецзакон гарантирует легальное пребывание в Польше беженцам с Украины в течение 1,5 лет, начиная с 24 февраля текущего года – до 24 августа 2023 года.

С 1 апреля 2023 г. украинцы все же смогут обращаться за видом на временное проживание в Польше, если они трудоустроились в стране временного пребывания или открыли собственный бизнес.

Следует добавить, что теперь украинцы, спасающиеся от войны в Украине, будут иметь всего 30 дней, а не 90, как раньше, на получение польского идентификационного кода (PESEL).

Принятый документ также предусматривает выделение в 2023 году из Фонда помощи 2 млрд. злотых (17 млрд. грн.) на образование для украинцев в Польше. Кроме того, средства из этого фонда можно будет выделить на оцифровку объектов материального и нематериального наследия Украины и потребности польского Красного Креста.

Далее изменения в спецзакон о помощи украинцам направят на рассмотрение Сената Польши. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января следующего года.

Отметим, в Польше снова фиксируют увеличение количества прибывающих из Украины беженцев. По словам президента Польши Анджея Дуды, чтобы и дальше поддерживать украинцев, вынужденных покидать дома из-за агрессии РФ, страна будет просить финансовую помощь Евросоюза.