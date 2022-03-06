Польша консультируется с США по поводу истребителей для ВСУ — источники в Белом доме

Польское правительство не передаст Украине старые советские МиГи, пока не получит подтверждения Вашингтона об их замене более современной техникой.
Польша продолжает консультации с США по поводу обновления своего парка истребителей на случай, если Варшава решит передать Украине подержанные МиГ-29.
Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Варшава направила запрос в администрацию президента Байдена по поводу гарантий, что США заменят старые МиГи, которые планируют передать Вооруженным силам Украины, истребителями американского производства. Белый дом заявил, что рассмотрит этот вопрос.
Обсуждения между Варшавой и Вашингтоном продолжаются, разрешение на поставку новых истребителей в Польшу может занять много времени.
Тем временем украинский президент Владимир Зеленский умоляет Конгресс о помощи, поскольку ВСУ продолжают отбиваться от массированного российского вторжения.
"Мы работаем с поляками над этим вопросом и консультируемся с другими нашими союзниками по НАТО", — сказал американскому изданию представитель Белого дома.
Несколько восточноевропейских стран, таких как Польша, Болгария и Словакия, хранят десятки самолетов советского производства в своих запасах и не колеблясь отказались бы от устаревшей техники, будь гарантии от США, что они могут их заменить.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 10 000 человек,
- танков ‒ 269 ед,
- боевых бронированных машин – 945 ед,
- артиллерийских систем – 105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 19 ед,
- самолетов – 39 ед (уточняется),
- вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 409 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.