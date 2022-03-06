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Польша консультируется с США по поводу истребителей для ВСУ — источники в Белом доме

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Польша консультируется с США по поводу истребителей для ВСУ — источники в Белом доме

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Польское правительство не передаст Украине старые советские МиГи, пока не получит подтверждения Вашингтона об их замене более современной техникой.

Польша продолжает консультации с США по поводу обновления своего парка истребителей на случай, если Варшава решит передать Украине подержанные МиГ-29.

Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Варшава направила запрос в администрацию президента Байдена по поводу гарантий, что США заменят старые МиГи, которые планируют передать Вооруженным силам Украины, истребителями американского производства. Белый дом заявил, что рассмотрит этот вопрос.

Обсуждения между Варшавой и Вашингтоном продолжаются, разрешение на поставку новых истребителей в Польшу может занять много времени.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский умоляет Конгресс о помощи, поскольку ВСУ продолжают отбиваться от массированного российского вторжения.

"Мы работаем с поляками над этим вопросом и консультируемся с другими нашими союзниками по НАТО", — сказал американскому изданию представитель Белого дома.

Несколько восточноевропейских стран, таких как Польша, Болгария и Словакия, хранят десятки самолетов советского производства в своих запасах и не колеблясь отказались бы от устаревшей техники, будь гарантии от США, что они могут их заменить.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 10 000 человек,
  • танков ‒ 269 ед,
  • боевых бронированных машин – 945 ед,
  • артиллерийских систем – 105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 19 ед,
  • самолетов – 39 ед (уточняется),
  • вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 409 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
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