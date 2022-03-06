Польша консультируется с США по поводу истребителей для ВСУ — источники в Белом доме

Польша консультируется с США по поводу истребителей для ВСУ — источники в Белом доме

Польское правительство не передаст Украине старые советские МиГи, пока не получит подтверждения Вашингтона об их замене более современной техникой.

Польша продолжает консультации с США по поводу обновления своего парка истребителей на случай, если Варшава решит передать Украине подержанные МиГ-29.

Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Варшава направила запрос в администрацию президента Байдена по поводу гарантий, что США заменят старые МиГи, которые планируют передать Вооруженным силам Украины, истребителями американского производства. Белый дом заявил, что рассмотрит этот вопрос.

Обсуждения между Варшавой и Вашингтоном продолжаются, разрешение на поставку новых истребителей в Польшу может занять много времени.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский умоляет Конгресс о помощи, поскольку ВСУ продолжают отбиваться от массированного российского вторжения.

"Мы работаем с поляками над этим вопросом и консультируемся с другими нашими союзниками по НАТО", — сказал американскому изданию представитель Белого дома.

Несколько восточноевропейских стран, таких как Польша, Болгария и Словакия, хранят десятки самолетов советского производства в своих запасах и не колеблясь отказались бы от устаревшей техники, будь гарантии от США, что они могут их заменить.