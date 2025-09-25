Польша меняет правила для автомобилей с украинскими номерами: что известно

Автомобиль.

Польское министерство инфраструктуры планирует существенные изменения для автомобилей с иностранными номерными знаками. В частности, это касается транспортных средств из Украины .

Об этом говорится в материале inPoland.net.pl.

Отмечается, что годами владельцы автомобилей пользовались многочисленными привилегиями. По предварительным правилам, они не обязаны были проходить польские техосмотры и регистрировать свои транспортные средства в Польше.

Более того - польская полиция могла вмешиваться только в экстремальных ситуациях - как вот когда автомобиль представлял прямую угрозу безопасности дорожного движения. Однако ежедневные проверки технического состояния таких транспортных средств были практически невозможны.

Министерство инфраструктуры решило изменить ситуацию. Законопроект содержит положения об обязательной регистрации транспортных средств, имеющих регистрацию не из стран ЕС, если они остаются в Польше более года после пересечения границы.

После регистрации транспортное средство будет автоматически подпадать под действие польских правил, в частности обязательным станет ежегодный технический осмотр. Изменения направлены, прежде всего, на повышение безопасности дорожного движения и введение равных правил для всех водителей.

Если новые правила вступят в силу, это потребует технического осмотра, который стоит 149 злотых. Владельцы также должны будут убедиться, что их автомобили отвечают польским техническим стандартам, что во многих случаях может потребовать дорогостоящего ремонта или модернизации.

Сейчас проект закона проходит общественные консультации, и окончательной формулировки или даты вступления в силу новых правил нет. Однако министерство заявляет, что изменения неизбежны.

