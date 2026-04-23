Польша меняет правила для беженцев уже через 4 дня: что нужно знать украинцам

Реклама

В Польше меняют порядок подачи документов для легализации проживания и работы иностранных граждан, в частности украинцев. Начиная с 27 апреля, процедура переходит в полностью цифровой формат — все заявки будут подаваться только через обновленный Модуль управления делами (MOS 2.0).

Об этом сообщили в Управлении по делам иностранцев Польши.

Как отмечают в ведомстве, предыдущая версия системы будет отключена с 17 апреля, а переход на обновленный формат станет обязательным для всех заявителей.

Реклама

Обновленные требования распространяются на граждан других стран, оформляющих временный или постоянный вид на жительство или статус долгосрочного резидента ЕС. Отныне подача заявления осуществляется исключительно в электронном виде — через портал MOS 2.0.

Бумажные документы, которые поступят в бумажном виде по истечении установленного срока, будут оставаться без рассмотрения, причем принимается во внимание именно дата их поступления в учреждение, а не момент отправки.

Для оформления заявки иностранцам необходимо иметь номер PESEL, доступ к государственному сервису login.gov.pl, а также электронную идентификацию — доверенный профиль или цифровую подпись.

Обязательным требованием остается привлечение работодателя: представитель компании должен внести данные в специальное приложение к заявлению, официально подтвердив условия вашей работы. После этого на электронную почту будет отправлена ссылка для завершения процедуры. Если работодатель не подтвердит данные в течение 30 дней, в таком случае рассмотрение дела будет прекращено.

Реклама

Стоит заметить, что процесс не будет полностью дистанционным. Заявителям и в дальнейшем необходимо лично посещать воеводское управление для того, чтобы сдать отпечатки пальцев, предъявить оригинал паспорта и подтвердить указанные в заявке сведения.

Реклама

