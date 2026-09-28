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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Польша меняет правила сбивания ракет и дронов РФ: решение замминистра обороны

Польское Минобороны позволит истребителям сбивать российские воздушные цели на основе данных радаров без визуального распознавания пилотом.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Польские истребители

Польские истребители / © PAP

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик объявил, что оборонное ведомство страны планирует изменить процедуру сбивания объектов, нарушающих воздушное пространство страны.

Об этом он сказал в понедельник, 28 сентября, цитирует RMF24.

Решение об открытии огня может быть принято только после визуальной идентификации. Это означает, что пилот должен приблизиться к цели и точно распознать, что это за объект.

В этом контексте Томчик отметил, что в ближайшие дни Минобороны изменит процедуру сбивания объектов, нарушающих воздушное пространство страны.

«В ближайшие дни Министерство национальной обороны изменит процедуры открытия огня польскими самолетами и вертолетами по приближающимся к нам из России объектам, заменив стандартную для мирного времени визуальную идентификацию на так называемую положительную идентификацию», — сказал Томчик.

Ожидается, что после внесения изменений для принятия решения об открытии огня пилоту или командиру операции достаточно данных радиолокатора.

Напомним, в Польше начали предоставлять гражданам официальную инструкцию по действиям в случае воздушного нападения. Документ содержит четкие рекомендации о том, как вести себя во время угрозы, где искать укрытие и как подготовиться к чрезвычайным ситуациям.

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