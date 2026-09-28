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Польша меняет правила сбивания ракет и дронов РФ: решение замминистра обороны
Польское Минобороны позволит истребителям сбивать российские воздушные цели на основе данных радаров без визуального распознавания пилотом.
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик объявил, что оборонное ведомство страны планирует изменить процедуру сбивания объектов, нарушающих воздушное пространство страны.
Об этом он сказал в понедельник, 28 сентября, цитирует RMF24.
Решение об открытии огня может быть принято только после визуальной идентификации. Это означает, что пилот должен приблизиться к цели и точно распознать, что это за объект.
В этом контексте Томчик отметил, что в ближайшие дни Минобороны изменит процедуру сбивания объектов, нарушающих воздушное пространство страны.
«В ближайшие дни Министерство национальной обороны изменит процедуры открытия огня польскими самолетами и вертолетами по приближающимся к нам из России объектам, заменив стандартную для мирного времени визуальную идентификацию на так называемую положительную идентификацию», — сказал Томчик.
Ожидается, что после внесения изменений для принятия решения об открытии огня пилоту или командиру операции достаточно данных радиолокатора.
Напомним, в Польше начали предоставлять гражданам официальную инструкцию по действиям в случае воздушного нападения. Документ содержит четкие рекомендации о том, как вести себя во время угрозы, где искать укрытие и как подготовиться к чрезвычайным ситуациям.