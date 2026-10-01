Польша меняет правила сбивания вражеских дронов: подробности

Дрон / © ТСН.ua

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Польша с 1 октября вводит новые процедуры идентификации и уничтожения вражеских воздушных объектов в своем воздушном пространстве.

Об этом пишет Укринформ .

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Об этом сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, новые правила уже подготовлены, а польская армия приступила к их внедрению.

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Главное изменение касается процедуры идентификации цели.

Ранее для этого польский истребитель должен был приблизиться к неизвестному объекту и зрительно его идентифицировать. Теперь военные смогут использовать так называемую положительную идентификацию.

Для принятия решения об ущербе могут использоваться данные радаров и других систем наблюдения, а также информация, полученная украинской стороной. Это позволит реагировать быстрее, если воздушная цель будет представлять угрозу.

По словам Косиняка-Камиша, для введения новых правил не нужно менять польское законодательство. Речь идет о внутренних армейских процедурах, определяющих порядок действий пилотов и военнослужащих ПВО.

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В польском Минобороны объясняют изменение правил регулярной угрозой проникновения беспилотников и других воздушных объектов в Польшу во время российских атак на Украину. Предварительная процедура создавалась прежде всего для мирного времени и должна была минимизировать риск ошибочного поражения гражданского самолета.

Польша также развертывает многоуровневую систему ПВО. В частности, система SAN должна усилить защиту восточной границы и обеспечить более дешевое и эффективное уничтожение беспилотников.

Напомним, что ранее Россия ударила "Шахедом" у границы с Польшей : первые детали

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