Польша меняет правила трудоустройства для украинцев: что нужно знать

Польша с 1 января 2025 г. вводит новые правила трудоустройства. Согласно им, все иностранцы, работающие в стране, должны будут иметь трудовой договор.

Об этом пишет InPoland.

С 1 января 2025 года иностранцы, желающие работать в Польше, обязаны иметь трудовой договор (umowa o pracę) как основную форму трудовых отношений. Согласно проекту нового закона, разрешение на работу в польской компании будет предоставляться только тем иностранцам, которые работают на основании трудовых отношений, исключающих возможность работать по гражданско-правовым договорам, таким как договор поручения (umowa zlecenie).

Наиболее распространенными формами трудовых отношений для иностранцев станут трудовой договор, назначение на должность, избрание, а также кооперативный трудовой договор. Цель новшества — обеспечить большую стабильность и защиту работников.

Однако для некоторых профессий будут предусмотрены исключения. Например, спортсмены, тренеры и артисты смогут работать по более гибким формам договоров, учитывая специфику их деятельности.

Учитывая, что новые правила могут стать серьезной проблемой для работодателей, правительство Польши, вероятно, введет переходный период, чтобы обеспечить плавный переход к новым условиям.

Напомним, с 1 июля правительство Польши изменило правила пребывания украинцев, продлевая срок их легального пребывания.

Совет ЕС 25 июня принял решение о продлении временной защиты для украинцев до 4 марта 2026 года.

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