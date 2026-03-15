Польша может оказаться на пути к выходу из ЕС: Туск сделал заявление

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что возможный выход страны из Европейского Союза, так называемый "Полексит", становится реальной угрозой.

Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Туска, часть политических сил в стране практически продвигает сценарий выхода Польши из ЕС. Он обвинил в этом националистическую партию "Право и справедливость" (PiS), а также политиков из правого альянса "Конфедерация".

"Полексит" станет катастрофой, подчеркнул премьер, пообещав сделать все возможное, чтобы не допустить такого сценария.

Туск также заявил, что идеи выхода Польши из Евросоюза поддерживают силы, стремящиеся ослабить сам ЕС. Среди них он назвал Россию, американское движение MAGA и некоторых европейских ультраправых политиков, в том числе венгерского премьера Виктора Орбана.

Политический спор вокруг военных кредитов ЕС

Как пишет издание Politico, заявление Туска прозвучало после того, как президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, который позволил бы стране получить доступ к льготным военным кредитам Евросоюза на сумму до 43,7 млрд евро.

У правительства Туска пока нет достаточной поддержки в парламенте, чтобы преодолеть это вето. Из-за этого возникла неопределенность финансирования оборонных расходов Польши, которые в этом году могут составить почти 5% ВВП.

Премьер предупредил, что подобные решения могут ослабить позиции Польши в Евросоюзе.

Дискуссии о «Полексите»

Бывший министр по делам Европы от партии PiS Конрад Шиманский ранее также заявлял, что польские правые могут двигаться «путем к Полекситу», проводя параллели с событиями, предшествующими выходу Великобритании из ЕС в 2016 году.

В то же время, социологические опросы показывают, что поддержка выхода Польши из ЕС остается относительно низкой.

По разным исследованиям, идею начала процесса выхода поддерживают примерно от 10% до 25% поляков, в то время как большинство граждан выступает за сохранение членства страны в Евросоюзе.

