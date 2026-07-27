Польша может отдать МиГ-29 другой стране: Киеву поставили жесткий дедлайн

Истребитель МиГ-29 / © Википедия

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Вице-премьер и министр обороны Польши, председатель Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш выдвинул Украине дедлайн по МиГ-29. Он заявил, что если в ближайшее время Киев не поторопится, Варшава продаст истребители Болгарии.

Об этом министр обороны Польши сказал во время интервью Wiadomości.

По его словам, окончательное решение по истребителям зависит от украинской стороны, потому что предложение Варшавы «лежит на столе». Варшава хочет получить от Украины в обмен на самолеты современные технологии по дронам.

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«Видя, как Украина построила промышленность по производству дронов и продает их на Ближний Восток — то есть не все, что она производит, тратит на войну. Следовательно, она обладает мощностями, превышающими потребности на фронте и для нужд собственной армии, и зарабатывает на этом. Пора нам сказать, чего мы от них ожидаем», — сказал он.

Он добавил, что по состоянию на данный момент между странами продолжаются обсуждения обслуживания самолетов и их ремонта.

Польский министр заверил, что МиГ-29 в очень хорошем состоянии, поэтому Болгария хочет их купить для собственной обороны страны, поэтому «времени для Украины в этом вопросе остается все меньше, в ближайшие недели должно быть принято окончательное решение».

Польские МиГ-29 для Украины — что известно

Напомним, страна НАТО обратилась в Польшу по поводу желания купить истребители МиГ-29, которые Варшава готовила передать Украине. По имеющейся информации, у Болгарии 16 истребителей МиГ-29, однако могут летать только шесть.

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Во время интервью заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский опроверг информацию о том, что Польша хочет получить от Киева дроновые технологии в обмен на истребитель.

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