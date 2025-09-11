Польская армия / © Associated Press

После атаки российских дронов на Польшу в этой стране НАТО всерьез задумались о необходимости повышения навыков в борьбе с беспилотниками. Для обучения польские военные могут отправиться в Украину.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

В агентстве добавили, что украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр Польши Дональд Туск согласился направить в Украину представителей своих вооруженных сил, чтобы те разобрались в этом вопросе.

По словам Зеленского, Украина разработала собственную тактику отражения российских дроновых атак и может дать союзникам все необходимые рекомендации.

Украинский президент подчеркнул, что такие страны, как Польша, должны изучить эшелонированную систему противовоздушной обороны, которая построена в Украине (от старых пулеметов до современных ракет).

Он отметил, что ракетные системы, такие как Patriot американского производства, являются слишком дорогими для использования против более дешевых беспилотников, используемых Россией.

«Никто в мире не имеет достаточного количества ракет, чтобы сбивать все различные типы беспилотников», — сказал Зеленский.

Фабиан Хинц из Международного института стратегических исследований в комментарии Reuters отметил, что в операции против 19 дронов в Польше были задействованы системы ПВО Patriot, истребители F-16 и F-35, вертолеты Ми-24, Ми-17 и Black Hawk, самолеты радиоэлектронной разведки AWACS и Saab 340, наземные радары.

«При разработке западных систем ПВО не учитывались недорогие БПЛА, которые будут использоваться в таких больших масштабах. Можно сбивать их с помощью пилотируемых самолетов, таких как истребители и вертолеты, что было продемонстрировано, но в случае постоянной угрозы это требует поддержания высокого темпа операций», — подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

Два российских беспилотника, которые нарушили воздушное пространство Польши, были найдены в Мазовецком воеводстве — в нескольких десятках километров от столицы страны Варшавы. Один из них упал возле бывшего военного аэродрома, где теперь дислоцируется подразделение территориальной обороны.

После атаки российских дронов на Польшу, утром в среду, 10 сентября, еще два беспилотника нарушили воздушное пространство Литвы - еще одной страны НАТО, которая граничит с Россией.