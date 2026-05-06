Польша может пропустить самолет Фицо в Москву, но есть условие: Сикорский сделал неожиданное заявление

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

Реклама

На конференции безопасности Defence24 Days в Варшаве министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна готова простить премьер-министру Словакии Роберту Фицо визит в Москву в обмен на разблокирование помощи для Украины.

О соответствующем заявлении польского чиновника и новых дипломатических условиях сообщает Denník N.

Компромисс для поддержки Киева

Во время своего выступления глава польского внешнеполитического ведомства отметил позитивные изменения в риторике Братиславы по отношению к Украине. По его словам, недавние публичные заявления словацкого премьера надеются на конструктивное сотрудничество и открытие новой, более продуктивной главы в отношениях стран Вышеградской четверки.

Реклама

«Несколько дней назад я читал интервью с премьер-министром Фицо, и оно действительно прозвучало очень положительно. Если он разблокирует помощь Украине, но в то же время поедет в Россию, возможно, мы сможем ему это простить», — подчеркнул Сикорский.

Визит в Россию и позиция Венгрии

Глава словацкого правительства Роберт Фицо действительно планирует посетить российскую столицу 9 мая для участия в мероприятиях к годовщине окончания Второй мировой войны. Однако словацкий политик заранее подчеркнул, что не будет присутствовать на традиционном военном параде на Красной площади.

Кроме ситуации со Словакией, польский дипломат также затронул проблему блокирования европейских инициатив Будапештом. Сикорский выразил надежду, что новое правительство Венгрии также пересмотрит свою позицию и отменит вето по поддержке Киева, напомнив об уже одобренном крупном пакете финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро.

Напомним, МИД Чехии оперативно выдало разрешение Фицо на перелет в столицу РФ для участия в пропагандистских мероприятиях по случаю 9 мая. Это решение вызвало резонанс на фоне того, что другие европейские страны продолжают блокировать его попытки посетить Москву.

Реклама

Новости партнеров