Польша может разместить ядерное оружие — Навроцкий назвал условие

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Associated Press

Польша готова принять на своей территории ядерное оружие в рамках программы «Ядерный обмен» (Nuclear Sharing) от НАТО.

Об этом президент Польши Кароль Навроцкий заявил в интервью изданию Fakt.

По его словам, главная задача государства сделать все возможное для гарантии безопасности польских граждан.

«Наш исторический опыт показывает, что Польша никогда не использовала оружие для нападения. Для нас ядерное вооружение в рамках программы совместного использования стало бы правильным и ответственным решением», — отметил Навроцкий.

Президент пояснил, что участие в инициативе НАТО может усилить оборону Польши и стать эффективным сдерживающим фактором для агрессивных государств.

Навроцкий также подчеркнул, что появление ядерного оружия в стране не увеличит риск военного конфликта, а наоборот укрепит безопасность и стабильность в регионе.

Напомним, стало известно, что Польша также готовит изменения в закон о военных операциях за границей, который позволит сбивать БпЛА РФ над Украиной без утверждения от НАТО и ЕС.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил кремлевскому руководителю Путину «применением силы».