Польша может сбивать российские ракеты: министр обороны назвал условие

Глава оборонного ведомства Польши подчеркнул, что о сбитии целей в украинском воздушном пространстве речь не идет.

Польские истребители F-16 готовы сбивать российские ракеты, если они будут угрожать территории Польши.

Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью "Голосу Америки".

По его словам, истребители часто поднимаются в воздух, если есть опасность для территории Польши, но до сих пор ни разу ракеты государства-агрессоры не были нацелены на польские объекты.

"Ситуация с нарушением воздушного пространства Польши также касается Латвии, часто БПЛА затрагивают Румынию. Мы подготовили систему ПВО, у нас также есть усиленная ПВО. Речь идет об аэропорте Жешув, который передается под охрану НАТО. Наши союзники Америка, Великобритания, Германия, Норвегия и другие страны защищают нас на авиабазе. И если это воздушное пространство будет нарушено, ракета или дрон будут сбиты”, — заверил польский министр.

При этом Косиняк-Камыш отметил, что российские ракеты будут сбиты, если это будет возможно физически.

"Когда мы говорим о событиях из прошлого, речь шла о считаных секундах, и в таком случае это было невозможно, если это не представляло угрозы для любого места в Польше или других странах-членах НАТО", — пояснил он случаи пролетов российских ракет в воздушном пространстве его страны.

Также глава оборонного ведомства Польши подчеркнул, что о сбитии целей в украинском воздушном пространстве речь не идет.

"Нет никакого решения НАТО относительно этого или соглашения об этом, мы защищаем наши территории", — заявил Косиняк Камыш.

Напомним, в польском городе Ряшеве (Жешуве) развернули норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS. Они будут защищать логистический хаб помощи Украине от потенциального удара.

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