Польша может жестко закрутить гайки для иностранцев: что задумали и заденет ли это украинцев

Флаг Польши / © Unsplash

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Польша может ввести более жесткие правила для всех иностранцев, включая украинцев. Бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призвал создать специальную службу депортации и индивидуальные цифровые профили мигрантов для тотального контроля.

Об этом Моравецкий заявил на конференции своего движения «Развитие Плюс» (Rozwój Plus), сообщает Interia.

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Экс-премьер Польши называет главной целью предложенных изменений полную ассимиляцию мигрантов, а также соблюдение ими польских законов и уважение культуры страны. В то же время, политик не делает особого акцента на украинцах — его требования касаются граждан всех других государств, которые находятся в Польше.

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По словам Моравецкого, нынешние польские власти оказались под контролем Еврокомиссии после принятия «миграционного пакта 2.0». Он подчеркнул, что его движение категорически не соглашается с подчинением Брюсселю в сфере миграционной политики.

«Никакого мультикультурализма, о котором говорила Ангела Меркель. Вместо этого тотальная, жесткая ассимиляция. Нет никакого мультикультурализма, мы заботимся о национальной сплоченности и идентичности поляков», — озвучил требование политик.

Предложения Моравецкого по иностранцам в Польше

Основные меры по усилению контроля над миграцией изложены в программе Rozwój Plus. Поклонники Моравецкого предлагают ввести ряд новых механизмов.

Индивидуальный профиль иностранца

Речь идет о создании единой системы, в которой будет содержаться информация о законности пребывания иностранца в стране, его трудоустройстве, уплаченных налогах и взносах, а также возможных нарушениях польского законодательства.

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Уведомление о депортации

Предлагается автоматизированный механизм, который в случае угрозы безопасности со стороны иностранца будет сразу запускать процедуру его выдворения и будет привлекать все соответствующие спецслужбы.

Служба депортации

Также Моравецкий выступает за создание отдельного специализированного органа. Его сотрудники будут иметь свою форму, которая, по замыслу авторов программы, будет «четким признаком дополнительной безопасности и спокойствия на польских улицах».

Возвращение поляков

Еще одно направление программы касается возвращения польских граждан из Европы. Моравецкий считает ситуацию в западных государствах критической и заявляет, что поляки в Великобритании, Франции и Германии больше не чувствуют себя в безопасности из-за изолированных сообществ, уличного терроризма и преступности.

«Вы прекрасно знаете, что происходит на улицах… Там на улицах западных городов мы имеем дело с угрозой безопасности поляков. Возвращайтесь на нашу Родину», — призвал экс-премьер.

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Для этого политик предлагает запустить «мощную программу реэмиграции», которая должна стимулировать живущих за рубежом поляков возвращаться в страну и использовать их опыт и капитал для инвестиций в Польше.

К слову, в Польше изменили процедуру оформления основных документов для украинцев: в отделениях ГП «Документ» в Гданьске и Кракове с 17 августа прием на подачу документов осуществляется исключительно по предварительной онлайн-записи через официальный сервис. В то же время получение готовых документов и оформление апостиля по-прежнему доступны в порядке живой очереди.

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