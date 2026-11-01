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Мир
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Польша на грани конституционного кризиса: Еврокомиссия вмешалась и сделала заявление

Европейская комиссия призвала польские власти обеспечить надлежащее функционирование Конституционного трибунала, поднимая важные вопросы верховенства права в стране.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Конституционный кризис в Польше набирает обороты

Конституционный кризис в Польше набирает обороты / © Associated Press

Европейская комиссия призвала польские власти обеспечить надлежащее функционирование Конституционного трибунала в соответствии с конституцией Польши и решениями Суда Европейского Союза.

Об этом заявил еврокомиссар по юстиции Майкл Макграт, пишет Euronews.

По словам Макграта, Конституционный трибунал Польши должен иметь возможность работать в соответствии с национальным законодательством и практикой Суда ЕС.

Он подчеркнул, что обеспечение таких условий является обязанностью польских властей и имеет значение для всех граждан страны.

В Еврокомиссии отметили, что внимательно следят за развитием ситуации вокруг Трибунала.

Кроме того, еврокомиссар упомянул о решении Европейского суда по правам человека от 5 мая 2026 года, когда суд применил временные меры, обязав польские органы власти не препятствовать судьям, избранным Сеймом в марте, вступить в должности и выполнять свои обязанности.

«Полное уважение к верховенству права — это то, чего ожидают и чего заслуживают граждане Польши», — добавил он.

Суть внутреннего конфликта в Польше

Обострение вспыхнуло в конце октября 2026 после того, как группа судей Конституционного трибунала отстранила его обжалуемого председателя Богдана Свенчковского и заместителя Бартломея Соханского, передав руководство судьи Анне Корвин-Пьотровской.

Президент Польши Кароль Навроцкий и оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) назвали эти шаги «государственным переворотом» и силовым захватом конституционного органа.

События быстро переросли в политический кризис общенационального масштаба — отряды полиции прибыли защищать «новую руководительницу» суда, ведь под зданием собрались десятки протестующих, требовавших вернуть к исполнению обязанностей Свенчковского, считая его отстранение незаконным. В его поддержку прибыли лидеры оппозиционной партии «Право и справедливость» и представители других противников действующей власти.

Ранее ведущие европейские судебные институции — Европейский суд по правам человека и Суд Европейского Союза — пришли к выводу, что Конституционный трибунал Польши больше не является «независимым и беспристрастным судом».

Кроме того, в начале этого месяца Кароль Навроцкий получил рекомендацию от Венецианской комиссии, совещательного органа Совета Европы по конституционным вопросам, привести судей к присяге, чтобы они могли приступить к работе в составе суда.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что политические силы и организации в стране, пытающиеся разрушить демократию и верховенство права в конфликте вокруг Конституционного трибунала, получают поддержку от армии российских интернет-ботов и сред в России.

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