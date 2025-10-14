Польша "на грани": в Варшаве заявили, что больше не могут принимать украинцев

Украинцы в Польше

Польша достигла предела своих возможностей в приеме граждан Украины, покидающих страну из-за войны.

Об этом заявил глава Бюро международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач в эфире радио RMF FM.

"Мы открытое общество, но когда масштабы миграции превышают возможности интеграции, начинаются проблемы. Мы не хотим таких проблем в Польше. В этом смысле мы уже на грани. Больше мы не можем принимать", - сказал Пшидач.

На уточняющий вопрос журналиста, означает ли это, что Варшава прекратит прием новых украинских беженцев, чиновник не дал прямого ответа.

Он подчеркнул, что сейчас для Польши важно не увеличивать поток, а помочь уже находящимся в стране адаптироваться к обществу.

"Нужно сосредоточиться на инкультурации - то есть на ассимиляции украинцев в польское общество. Это возможно из-за образования и социальных программ. Но нельзя допустить создание отдельных районов - а это уже происходит в некоторых городах", - отметил Пшидач.

По официальным данным, в Польше сейчас находятся более 950 тысяч украинцев со статусом временной защиты. Варшава неоднократно заявляла, что ожидает большей поддержки от ЕС в финансировании программ интеграции.

Ранее стало известно, что в Польше продолжает снижаться уровень поддержки украинских беженцев. Впервые за все время наблюдений половина поляков считает, что их стране следует уменьшить помощь украинцам, которые нашли убежище после начала полномасштабной войны.