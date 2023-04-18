Польша на границе с Россией начала строить электронный барьер за $83 млн: что это такое

В польском МВД анонсировали, что будет полный мониторинг того, что происходит на границе с РФ.
Польша на границе с Калининградской областью России начала строительство электронного барьера для лучшего контроля над ситуацией на соответствующем участке.
Об этом глава польского МВД Мариуш Каминский сообщил на пресс-конференции 18 апреля, пишет RMF 24.
Отметим, что электронное заграждение на границе с РФ в Польше возводят на основании Закона о строительстве объектов охраны госграницы, который вступил в силу в 2021 году в связи с миграционным давлением на границе с Беларусью.
"Начато строительство электронного барьера на польско-российской границе. Работы будут завершены осенью этого года. У нас будет полный мониторинг того, что происходит на границе с Россией", — анонсировал Каминский.
Электронный барьер – это система камер и датчиков движения. Его установят на 199 километрах границы так, что барьер охватит всю сухопутную границу с Россией, за исключением участка Вислинской косы (там границу уже несколько лет охраняют электронные устройства).
Участок барьера будет разделен на 12 функциональных секций. В этих секциях планируется установить около 2000 столбов для видеонаблюдения, 3000 видеокамер и 700 км силовых, передающих и сигнальных кабелей.
Глава МВД Польши отметил, что электронный барьер на границе с Россией будет "невероятно современным". Такой же установлен и на границе с Беларусью.
"Наша восточная граница, я убежден, будет прекрасно подготовлена к любым противоправным действиям, которые связаны с кризисными ситуациями с нашими восточными соседями", – сказал министр, выразив убеждение, что это будет лучше всего защищенная граница в ЕС.
Заметим, что на строительство барьера планируют потратить более 373 млн. злотых (более 83 млн. долл.).
Соответствующие строительные работы уже стартовали в районе пограничных застав в Безледах и Семпополе. Об этом сообщила спикер Пограничной службы Анна Михальская. Сейчас происходит заливка фундамента столбов для камер наблюдения и прокладки силовых и передающих кабелей.
Напомним, в марте стало известно, что Польша начинает крупнейшую за последние 50 лет кампанию по перевооружению в ответ на постоянно растущую российскую угрозу.
Так, Польша уже получила от США современные истребители F-22 Raptor, которые приобрела за символический один доллар.
Отметим, литовская разведка в марте предупреждала, что Калининград вооружен до зубов и является "самым большим источником угрозы" для многих стран Европы на долгие годы. Потери РФ в войне в Украине лишь временно снизили военный потенциал региона.
Читайте также:
- У нас есть право иметь претензии: польский генерал заявил, что Россия незаконно оккупировала Калининград
- Агрессивные мигранты из Беларуси атаковали польских пограничников
- В Польше будут вручать повестки и работать медкомиссии: что известно