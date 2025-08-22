Польша начала депортацию украинцев после скандала с флагом УПА на концерте в Варшаве

Полиция в Польше / © Associated Press

Реклама

Польша начала депортацию украинских граждан, задержанных за хулиганство во время концерта Макса Коржа в Варшаве.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Среди них 18-летняя Ангелина, приехавшая в Польшу после начала полномасштабного вторжения. Девушка рассказала, что ее забрали в шесть утра и немедленно депортировали в Украину, запретив въезд в Шенгенскую зону на пять лет.

Реклама

«Я никогда не представляла, что поход на концерт закончится для меня так драматично. За мной пришли в 6 часов утра. Мне даже не разрешили взять вещи. Меня забрали и депортировали в Украину. Также на пять лет запретили въезд в Шенгенскую зону», — рассказала девушка.

Ангелина объяснила, что во время концерта она, как и некоторые другие зрители, «поддавшись импульсу», прыгнула с трибуны на поле. После этого ее сразу же задержали и оштрафовали на 2 тысячи злотых.

По словам девушки, она не понимает, почему ее наказали так строго. По информации издания, сейчас Ангелина направляется в Днепр, город, который постоянно подвергается российским обстрелам.

Напомним, в минувшие выходные в Варшаве состоялся концерт белорусского певца Макса Коржа, который посетили тысячи граждан Украины. В ходе мероприятия полиция задержала 109 человек за ряд правонарушений. Глава польского правительства Дональд Туск отреагировал на событие и сообщил, что 63 человека депортируют из страны, из них 57 — украинцы.

Реклама

Инцидент вызвал нешуточные споры в соцсетях. Пока одни обсуждают политическую позицию певца и его команды и говорят, что украинцы в очередной раз «пробили дно». Другие говорят о том, что в Польше меняется отношение к украинцам.