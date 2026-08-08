Польша начнет депортировать украинских мужчин призывного возраста?: в МВД страны дали жесткий ответ

Что на самом деле ждет украинских мужчин в Польше после громких угроз о депортации: заявление МВД страны / © Associated Press

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В Министерстве внутренних дел Польши назвали популизмом заявление представителя партии «Право и справедливость» (PiS) Тобиаша Бохенского о возможной депортации украинских мужчин призывного возраста.

Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая, передает RMF24.

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В издании напомнили, что во время программного съезда PiS вице-президент партии депутат Европарламента Тобиаш Бохенский объявил, что если его партия выиграет выборы 2027 года, одним из первых решений правительства будет «депортация украинских мужчин призывного возраста, которые не работают легально в Польше».

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Ответ МВД Польши

«Эти предположения являются чистым абсурдом и популизмом», — заявила Каролина Галецкая, представитель Министерства внутренних дел.

По ее словам, 95 процентов украинских мужчин легально трудятся в Польше.

«95% украинских мужчин призывного возраста легально работают в Польше и платят налоги как обычно, тем самым способствуя экономическому росту нашей страны. Однако тех, кто нарушает закон, в соответствии с решениями, принятыми, например, Пограничной службой, депортируют», — рассказала спикер.

В то же время она признала, что количество депортированных иностранцев из Польши в 2024-2025 годах значительно выше, чем в 2023 году.

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«В 2023 году было депортировано около 3000 иностранцев, тогда как только в 2025 году из Польши было депортировано около 10 000 человек разных национальностей. Эти данные свидетельствуют о том, что нынешнее правительство проводит очень жесткую политику в отношении нарушающих закон», — сказала спикер Министерства внутренних дел.

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«Мы также не знаем, как партия „Право и справедливость“ (PiS) планирует проводить проверки, связанные с расследованием того, кто находится в Польше легально, а кто нелегально. Планируют ли они, например, создать патрули для проверки документов на улицах или проводить проверки на рабочих местах?», — добавила Галецкая.

Она заверила, что «Польша — это гостеприимная, открытая страна». По ее словам, кроме работающих украинцев, в Польшу приезжают украинские студенты, которые «делают покупки и таким образом вносят свой вклад в польский ВВП».

Кроме того, среди украинцев, не профессионально активных в Польше, есть, например, солдаты, которые проходят там реабилитацию.

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Ранее украинка объяснила, почему покинула Польшу после 4 лет и куда переехала.

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