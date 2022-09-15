Польша напомнила Германии о невыплаченных военных репарациях и намекнула России об ответственности за агрессию СССР

Польский Сейм принял резолюцию, в которой требует возмещения ущерба, нанесенного Германией во время Второй мировой войны, и высказывает претензии к России как правопреемнику Советского Союза.

В среду, 14 сентября, польский Сейм принял резолюцию о возмещении Польши ущерба, нанесенного Германией во время Второй мировой войны. В документе говорится, что польское государство никогда не отказывалось от своих претензий к германскому государству и что Сейм призывает правительство Германии взять на себя "политическую, историческую, правовую и финансовую ответственность" за все последствия, вызванные развязыванием Второй мировой войны.

Об этом сообщает польский телеканал tvn24.

За соответствующее постановление проголосовали 418 депутатов, против высказались четыре, воздержались – 15 парламентариев. Перед голосованием принято поправку о замене слова "репарации" на "компенсацию" в тексте резолюции.

Во время работы в комиссии к проекту резолюции было добавлено также положение о том, что Польша не получила соответствующей финансовой компенсации и военных репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны в результате агрессии СССР.

"Немецкая агрессия, оккупация Польши Германией и системный геноцид нанесли большой вред, страдания, а также материальные и нематериальные потери. Жестокость немецкой оккупации в отношении людей приобретала различные формы: порабощение, принудительный труд, ограбление, увечья, изнасилование и убийство детей, мужчин и женщин – граждан Республики Польша”, – говорится в резолюции.

В документе подчеркивается, что Республика Польша никогда не получала компенсации за личный и материальный ущерб, причиненный немецким государством, а также никогда не получала компенсацию за огромный ущерб, причиненный польским гражданам.

Также Сейм Республики Польша в этой резолюции констатирует, что "Польша до сих пор не получила должной финансовой компенсации и возмещения материальных и нематериальных потерь, понесенных Польским государством во время Второй мировой войны вследствие агрессии Союза Советских Социалистических Республик". Как отмечается, "эти убытки требуют идентификации и представление необходимой оценки, которая будет являться основанием для принятия соответствующих мер против Российской Федерации”.

Глава МИД Польши Збигнев Рау после принятия этой резолюции сообщил, что в начале следующего месяца по дипломатическим каналам будет передана соответствующая нота правительству Германии.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава будет добиваться реализации своих требований о компенсациях от Германии за преступления нацистов во время Второй мировой войны, потому что этого требуют "души погибших предков".

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