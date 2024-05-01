Польша не будет продлевать вид на жительство украинским мужчинам при одном условии: что известно

Польское правительство обсуждает вопрос о продлении вида на жительство для украинских мужчин.

Польша может прекратить выдачу вида на жительство украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, если Украина обратится с такой просьбой.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, пишет "Польское радио".

"Мы точно не будем защищать тех, кто пытается скрыться", – сказал он.

Замглавы МИД Польши заверил, что в таком случае будет просить министра иностранных дел Радослава Сикорского не продлевать эти разрешения. "Официальной позиции на этот счет нет, потому что не было коммуникации украинского правительства с правительством Польши", – уточнил Шейна.

В свою очередь министр обороны и вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камиш считает, что решение о возвращении мужчин призывного возраста в Украину должны принимать на уровне ЕС.

"Если Украина обратится за поддержкой, мы ее предоставим", – заверил Косиняк Камыш.

Он отметил, что "переговоры между Киевом и Брюсселем по этой теме продолжаются". "Решения на европейском уровне обеспечат полную эффективность этого действия, и мы заинтересованы в таких решениях", – сказал вице-премьер-министр.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 24 апреля заявил, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.

Комментируя это, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Литва обещает последовать примеру Польши в отношении мобилизованных украинцев, проживающих за границей.

Однако позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уточнил, что помощь Варшавы в передаче Украине мужчин призывного возраста является этически сомнительным шагом, добавив, что Киев должен сам взять инициативу в этом вопросе.

В свою очередь посол Украины в Польше Василий Зварыч рассказал, что Украина не обращалась к Польше за помощью с возвращением мужчин.

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