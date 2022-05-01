Польша не поддержит ни одного мирного соглашения о сдаче России территории Украины

Польша не поддержит ни одного мирного соглашения о сдаче России территории Украины

Польша планирует быть гарантом безопасности Украины по просьбе Киева рядом с другими странами. В то же время Варшава не поддержит ни одного мирного соглашения, означающего потерю Украиной своей территории.

Украина предложила Польше присоединиться к группе стран, которые будут гарантировать ее безопасность.

Президент и правительство приняли решение, что Польша не будет уклоняться от своей ответственности, — сказал глава Бюро международной политики президента Якуб Кумох Gazeta.pl.

Кумох сказал, что Украина предложила Польше присоединиться к группе стран, которые будут гарантировать ее безопасность. Следовательно, президент Польши Анджей Дуда и польское правительство решили, что Варшава "не будет уклоняться от своей ответственности".

"В настоящее время мы обсуждаем проект соглашения между Украиной и государствами-гарантами", – сообщил Кумох.

По его словам, если будет достигнуто мирное соглашение, то Варшаву интересует только такое, которое "будет гарантировать территориальную целостность Украины и ее независимость и на нее согласятся украинцы".

“Мы не будем уклоняться от ответственности, и я могу заверить: не поддержим ни одного мирного соглашения, которое передало бы Украину России. Не место Чемберлену (премьер-министр Великобритании, пошедший на уступки гитлеру в 1938 году – Ред.)”, – подчеркнул глава Бюро международной политики президента Польши.

Кумох отметил, что Россия хотела бы, чтобы гарантии безопасности Украины были повторением Будапештского меморандума 1994 года, и Киев дополнительно признал утрату Крыма и Донбасса. Он назвал эти требования "смешными" и "наглыми", учитывая, что москва в начале агрессии требовала также демилитаризации Украины, армия которой сейчас в боях разбила значительную часть российских сил.

Министр канцелярии президента РП подчеркнул, что Польша, а также США и Великобритания хотят, чтобы россия была вытеснена из оккупированной части Украины. По его словам, ни Украина, ни Польша и ряд других стран не хотят прекращения огня без отвода российских войск, поскольку это будет означать в перспективе очередную войну.

“Россияне будут отмечать у себя на картах: 2014 год – Крым и часть Донецкой и Луганской областей, 2022 год – очередные достижения. А Путин оставит завещание с фразой Суворова: "Мои потомки, прошу брать с меня пример". Следовательно, так называемый сбор русских земель будет продолжаться”, – заметил Кумох.

По его убеждению, Россию нужно преодолеть, и она должна осознать, что политика милитаризма и империализма проиграла.

“Как в Германию после Второй мировой войны пришло отрезвление и она стала важным элементом европейской политики, так и Россия, вследствие поражения в Украине, должна отказаться от перспективы завоеваний. Ей нужно очиститься, как в Германии”,- констатировал Кумох.

По мнению польского политика, то, что Путин сейчас делает в Украине, невозможно без поддержки в российском обществе. Поэтому весь цивилизованный мир требует от россиян немного большего, чем сидеть тихо.

Что касается того, можно ли рассчитывать на суд над Путиным, Кумох сказал, что он в свое время не верил, что будет возможность осудить экспрезидента Сербии Слободана Милошевича, а это удалось.

“Путин как политик уже в чем-то обречен (на поражение – Ред.), потому что имеет репутацию преступника. В политическом смысле не имеет значения, будет ли он сидеть или нет. Я убежден, что эта война и это поражение ослабят его власть, если ее не закончат”, – добавил политик.

Польский министр выразил уверенность, что Украина победит в войне с россией, а Польша будет одним из важнейших партнеров Киева, после войны будет помогать отстроить Украину.

Если нужно будет, то Запад должен поставлять Украине оружие в течение многих лет, считает Кумох. А Россия должна осознать, что она не выдержит противостояния в экономическом плане.

Напомним, что американский Сенат уже одобрил программу ленд-лизов. Что это такое – в нашем материале.

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