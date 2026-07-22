Польша неожиданно стала больше: откуда взялись сотни новых гектаров

Варшава, Польша (иллюстративное фото) / © Associated Press

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В 2025 году площадь Польши увеличилась на 433 гектара. Наибольшие изменения произошли на побережье Балтийского моря из-за уточнения административных границ и включения в территорию страны части водных объектов.

Об этом сообщило Главное статистическое управление Польши (GUS), сообщили на портале InPoland.

Больше площадь выросла в Западнопоморском воеводстве, в частности в Словенском уезде. В GUS объяснили, что изменения связаны с приведением границ территориальных единиц вдоль Балтийского побережья в соответствие с базовой линией территориального моря.

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В результате некоторые водные территории, ранее официально не входившие в состав Польши, теперь причислены к ее площади.

Изменения также коснулись Поморского воеводства. Ранее административные границы Гданьска оканчивались у береговой линии, однако теперь их расширили до базовой линии территориального моря. В территорию города также включили внутренние воды Гданьского залива.

В общей сложности корректировка границ состоялась в восьми воеводствах. В большинстве случаев изменения были незначительными и составляли от 3 до 12 гектаров. В то же время в семи воеводствах площадь несколько уменьшилась.

Эксперты отмечают, что для жителей Польши эти изменения фактически ничего не меняют, поскольку речь идет преимущественно о водных территориях. В то же время, уточнение границ имеет административное значение и может повлиять на планирование будущих инвестиций и управление прибрежными районами.

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