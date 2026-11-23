Падение ракет в Польше / © Associated Press

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В ходе расследования инцидента 20 ноября польские следователи установили, что воздушное пространство страны нарушили три российские крылатые ракеты Х-101.

О промежуточных результатах расследования сообщила польская прокуратура.

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По предварительным выводам следствия все три ракеты были изготовлены в четвертом квартале 2026 года. Их произвели на предприятиях в городе Дубно Московской области России.

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В прокуратуре также сообщили о завершении следственных мероприятий в населенных пунктах Новый Липовец и Рудник-над-Сяном. В то же время работы в Молодечно временно прекратили.

Территорию, где проводили следственные действия, оставили под круглосуточной охраной, чтобы не допустить посторонних. Возобновить работы планируется утром 23 ноября.

«Работы временно приостановлены, территория всю ночь остается под строгой охраной служб от доступа посторонних лиц, а работы будут возобновлены завтра (23.11) утром», — сообщили в ведомстве.

Прокурор Марцин Козак отметил, что все обнаруженные обломки ракет и собранные криминалистические материалы будут переданы экспертам для проведения дополнительных специализированных исследований.

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В прокуратуре подчеркнули, что о дальнейшем ходе расследования и новых результатах будут сообщать отдельно.

«О следующих результатах расследования мы будем сообщать в последующих заявлениях», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что Североатлантический союз будет защищать каждый сантиметр территории Польши.

Мы ранее информировали, что ракета РФ, обломки которой нашли в польской деревне Новый Липовец в Люблинском воеводстве, была изготовлена в четвертом квартале 2026 года.

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