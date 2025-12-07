Польша обратилась в Интерпол из-за диверсии на железной дороге

Диверсия на железной дороге в Польше / © Associated Press

Польша направила запрос в Интерпол для объявления в международный розыск двух украинцев, которых подозревают в диверсиях на железной дороге.

Об этом сообщил канал RMF24.

Польская прокуратурой обратилась в штаб-квартиру Интерпола в Лионе с запросом на так называемые «красные ордера» в отношении граждан Украины Евгения Иванова и Александра Кононова.

Подозреваемые в диверсиях на железной дороге сбежали с территории Польши. Они находятся во внутреннем розыске, на них также выданы европейские ордера на арест. «Красные ордера» Интерпола позволят их преследовать во всем мире.

Что известно о подозреваемых

Из обнародованной польскими правоохранителями информации известно, что Евгений Иванов родился 13 сентября 1984 года в Эстонии. Его сообщник Александр Кононов родился 7 сентября 1986 года в Украине.

Прокуратура обвинила мужчин в совершении диверсионных действий террористического характера по заказу разведывательных служб Российской Федерации.

Напомним, Окружной суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест двух подозреваемых в диверсиях на железной дороге, которые выехали в Беларусь.

Как сообщалось ранее, диверсии на железнодорожных путях в Польше произошли 15 и 17 ноября. В частности, вблизи населенного пункта Жичин в Мазовецком воеводстве на Люблинском направлении взрыв повредил рельсы, а неподалеку обнаружили еще одно взрывное устройство, которое не сработало. Второй случай зафиксировали возле города Пулавы, где была повреждена контактная сеть железной дороги.

Польская прокуратура выдвинула обвинения в террористической диверсии двум украинским гражданам. Им инкриминируют шпионаж, действия в пользу иностранных разведывательных служб, создание угрозы транспортной безопасности и использование взрывчатки. Подозреваемым грозит пожизненное заключение. Польша также обратилась к Беларуси с запросом об их экстрадиции.