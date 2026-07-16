Польша объявила новые правила для украинских школьников: изменения уже с 1 сентября

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Украинские школьники в Польше с 1 сентября 2026 переходят на общую систему обучения для иностранцев. В этой связи будут пересмотрены правила бесплатного дополнительного изучения польского языка, а также условия назначения помощника учителя.

Об этом сообщил Serwis samorządowy PAP.

2025/2026 учебный год стал последним периодом, когда для детей, прибывших в Польшу из Украины из-за войны, действовали специальные правила в сфере образования. С 1 сентября украинские школьники будут учиться по тем же законодательным нормам, что и ученики из других стран.

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Изменения для украинских школьников в Польше с 1 сентября 2026 года

В польских школах прекратят действовать переходные положения, предусмотренные законом о помощи гражданам Украины в связи с войной, а также соответствующим постановлением министра образования и науки об организации обучения, воспитания и ухода за украинскими детьми и молодежью.

В то же время ученики из Украины, на которых распространяется обязанность школьного обучения или получения образования и которые не знают польского языка или владеют им недостаточно для обучения, будут иметь право на дополнительные формы поддержки.

В частности, речь идет о бесплатном дополнительном изучении польского языка не менее двух часов в неделю. Такие занятия можно будет посещать не дольше 24 месяцев, а организовывать их будет орган, ответственный за содержание школы.

Кроме того, ученики смогут получать помощь от человека, владеющего языком страны их происхождения и которого директор школы трудоустроит в качестве помощника учителя. Такая поддержка будет доступна в течение максимум 12 месяцев.

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Украинские школьники также смогут и дальше посещать дополнительные занятия, направленные на выравнивание знаний по отдельным учебным предметам. Их будет организовывать орган, ответственный за содержание школы, но воспользоваться такой возможностью можно будет не дольше года.

При необходимости орган, отвечающий за содержание школы, сможет создать подготовительный класс для учеников, которым необходимо адаптировать образовательный процесс к их индивидуальным потребностям и возможностям.

В 2026/2027 учебном году также продолжит действовать правительственная программа «Дружеская школа», направленная на выравнивание образовательных возможностей детей и молодежи. Она предусматривает поддержку учебных заведений, где учатся украинские ученики, в формировании дружеских и интегрированных школьных сообществ.

В рамках этой программы школы и дальше смогут получать финансирование для трудоустройства ассистентов, которые будут способствовать интеграции учеников и адаптации школьной среды. Отдельный модуль программы предусматривает повышение квалификации работников системы образования. Его цель — развитие профессиональных компетентностей, необходимых для эффективной интеграции учеников и учениц с миграционным или беженским опытом.

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Напомним, до 31 августа 2026 года украинцы в Польше, которые оформили статус PESEL UKR без загранпаспорта, получили его впоследствии или изменили персональные данные, должны лично обновить информацию в любом муниципальном управлении (Urząd gminy/miasta). В противном случае с 1 сентября они рискуют потерять временную защиту и право на пребывание. Для процедуры нужно иметь действительный загранпаспорт, дистанционно это сделать невозможно.

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