Польша официально потребует от Германии возмещения ущерба, нанесенного нацистами

В понедельник, 3 октября, накануне встречи в Варшаве с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок ее польский коллега Збигнев Рау подписал официальную ноту с требованием выплатить около 1,3 триллиона долларов в качестве репарации за ущерб, причиненный нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает Associated Press.

О чем идет речь в документе

В ноте высказывается убеждение, что "стороны должны принять немедленные меры для окончательного, всеобъемлющего и постоянного юридического и материального урегулирования последствий немецкой агрессии и оккупации с 1939 по 1945 годы".

Збигнев Рау добавил, что Польша требует, в частности, решения вопроса похищенных произведений искусства, архивов и банковских депозитов.

Он сказал, что Берлин должен приложить усилия, чтобы проинформировать немецкое общество о "настоящей" картине войны и ее катастрофических последствиях для Польши.

Позиция Польши

В Варшаве утверждают, что выплата репараций укрепит двусторонние отношения через правду и справедливость и закроет болезненные страницы прошлого.

Ранее, отмечая 83-ю годовщину начала Второй мировой войны, 1 сентября, правительство Польши представило большой отчет об убытках, оценив его в 1,3 триллиона долларов.

Правительство Польши отвергает декларацию 1953 года тогдашних коммунистических лидеров страны, сделанную под давлением Советского Союза, о том, что Польша больше не будет выдвигать никаких претензий к Германии.

Реакция Германии

В то же время, Германия утверждает, что компенсация была выплачена странам Восточного блока в годы после войны. Также в 1990-х годах Германия выплатила единовременную компенсацию бывшим узникам нацистских концлагерей и жертвам принудительного труда, в том числе многим полякам.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед отъездом в Польшу заявила, что оба европейских соседа и партнера несут "ответственность за сохранение доверия, которую мы построили вместе в течение последних 30 лет".

Министр иностранных дел Германии примирительно добавила, что воссоединение Германии в 1990 году было "немыслимым без храбрых поляков, которые решительно бастовали, боролись и выходили на демонстрации за свободу".

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет добиваться реализации своих требований о компенсациях от Германии за преступления нацистов во время Второй мировой войны, потому что этого требуют "души погибших предков".

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