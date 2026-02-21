Польша вышла из конвенции о запрете противопехотных мин: от кого будут защищаться

Польша планирует развертывание мин в рамках проекта «Восточный щит» для укрепления границ / © wikipedia.org

Реклама

Польша официально вышла из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Страна будет использовать противопехотные и противотанковые мины для защиты своей восточной границы на фоне роста угрозы со стороны России.

Об этом пишет Independent.

«Эти мины являются одним из важнейших элементов оборонной структуры, которую мы строим на восточном фланге НАТО, в Польше, на границе с Россией на севере и с Беларусью на востоке», — сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Реклама

Чиновник отметил, что Польша должна защищаться от России, страны, «имеющей очень агрессивные намерения в отношении своих соседей» и которая сама никогда не присоединялась к международному договору о запрете противопехотных мин.

Залевский заявил, что Польша приступит к внутреннему производству противопехотных и противотанковых мин, добавив, что правительство будет сотрудничать с польскими производителями.

Справка:

Оттавская конвенция вступила в силу 1 марта 1999 года. К августу 2022 года 164 государства ратифицировали договор или присоединились к нему, в том числе Украина (в 2005 году).

Конвенция направлена на уничтожение противопехотных наземных мин по всему миру. Кроме того, она обязывает страны-участницы уничтожать запасы этого оружия и разминировать территории.

Реклама

Варшава ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2012 году и завершила уничтожение своих запасов противопехотных мин в 2016 году.