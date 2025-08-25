Польша ограничила помощь украинским беженцам и отказалась финансировать Starlink: что известно

Флаги Украины и Польши / © Getty Images

Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи украинским беженцам.

Это решение не только заблокировало продолжение временной защиты для украинцев, но и повлекло за собой ряд противоречивых инициатив, среди которых отказ в финансировании системы Starlink для Украины.

Навроцкий ветировал закон о помощи украинским беженцам

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, касающийся помощи украинским беженцам.

Навроцкий заявил, что не поддерживает закон о помощи украинцам, переданный ему на подпись. Он отметил, что финансовую помощь должны получать только украинцы, которые потенциально будут работать в Польше.

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Getty Images

«Закон о помощи гражданам Украины, который я получил, не содержит поправок, относительно которых шла публичная дискуссия. Я не меняю своего мнения и намерен выполнять свои обязательства. Считаю, что (помощь) „800+“ должны получать только украинцы, которые принимают вызов работать в Польше», — подчеркнул он.

В то же время, президент Польши подчеркнул, что Россия является главной угрозой, но ситуация в сфере финансов и общества изменилась. Он считает, что нужно достичь «социальной справедливости», поэтому поляки «должны быть, по крайней мере, на равных с гостями из Украины».

Поэтому он не подписал закон, а предложил свой проект и призвал правительство доработать его в течение двух недель.

Беженцы в Польше

В свою очередь руководитель канцелярии президента Збигнев Богуцкий заверил, что это решение не направлено против украинцев. Он подчеркнул, что изменений не стоит опасаться тем, кто легально работает, платит налоги или имеет собственный бизнес в Польше.

По словам Богуцкого, закон должен быть справедливым, ведь поляки «должны иметь самые большие привилегии».

В Польше планируют запретить «бандеровские символы»

Кроме ветирования закона о помощи беженцам из Украины президент Польши инициировал законопроект, который может запретить «бандеровские символы».

По словам Навроцкого, цель инициативы — противодействовать российской пропаганде и укрепить украинско-польские отношения на основе взаимоуважения.

Польский президент также заявил, что законопроект содержит принцип «стоп бандеризма». Хотя он не объяснил, что подразумевается под «бандеровскими символами», это может относиться к символике ОУН-УПА.

Кроме того, Навроцкий проинформировал, что его предложения предполагают увеличение срока получения гражданства с трех до 10 лет и ужесточение наказания за нелегальное пересечение границы до пяти лет заключения.

Напомним, в Варшаве 9 августа 2025 г. состоялся скандальный концерт белорусского певца Макса Коржа. Во время его выступления происходили массовые беспорядки, а особый резонанс вызвало появление красно-черного флага Украинской повстанческой армии. Он «засветился» у одного из посетителей, в том числе рядом развевающихся сине-желтый флаг Украины с символом «Идея Нация».

Реакция польских политиков не заставила себя ждать: особенно критично в отношении украинцев на концерте высказывался депутат от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий.

Он назвал это знамя — знаком преступников и палачей и обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное производство за пропаганду тоталитарных идеологий и разжигание национальной розни.

Кароль Навроцкий возмутился этой ситуацией и заявил о необходимости изменений в законодательстве, чтобы запретить использование этой символики в Польше.

Навроцкий подчеркнул, что символика, связанная со Степаном Бандерой, «абсолютно неприемлема» в Польше, и поддержал инициативу премьера Дональда Туска о депортации 68 человек, выступая за «решительную» реакцию, предусматривающую «выдворение таких людей из Польши».

После этого в Польше начали депортацию граждан Украины, задержанных за хулиганство во время концерта Макса Коржа в Варшаве.

Польша отказывается финансировать Starlink для Украины

Из-за вето президента Кароля Навроцкого по поводу закона о поддержке украинских беженцев, Польша отказывается финансировать интернет от Starlink (система спутникового интернета от американской компании — Ред.) для Украины.

По словам польского министра цифровизации Кшиштофа Гавковского, такое решение Навроцкого помогает России и является лучшим подарком для Путина.

«Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет Украине, охваченной войной. Это также означает конец поддержки хранения данных украинского правительства в безопасном месте. Я не могу представить себе лучшего подарка для сил Путина, чем отключение Интернета в Украине, которое только что принял решение президент», — подчеркнул политик.

Терминал Starlink / © reuters.com

Гавковский раскритиковал это решение президента и призвал его «прекратить слепо атаковать правительство» и «вредить людям, которые борются за свою независимость».

Ранее эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко отмечал, что спутниковая система Starlink играет важную роль в применении беспилотников для обеспечения связи ВСУ на фронте. Однако он заверил, что Украина совместно с партнерами рассматривает определенные «технологические решения» на случай форс-мажора.

В свою очередь, в марте 2025 года, когда американский миллиардер Илон Маск угрожал отпереть Starlink для Украины, издание Politico сообщало, что Конкурентом Starlink может стать франко-британский оператор Eutelsat. Однако даже такая краткосрочная альтернатива пока не готова соревноваться с Маском.

«Если бы нам пришлось полностью взять на себя всю коммуникационную мощь Украины, мы бы не смогли этого сделать. Будем честными. Но я верю, что мы можем обеспечить связь для некоторых критических государственных нужд», — заверила исполнительный директор Eutelsat Ева Бернеке.

На рынке спутникового интернета Starlink лидирует, а Eutelsat является его главным конкурентом, тогда как проекты, например Project Kuiper от Amazon, находятся еще на начальных этапах.

В настоящее время Eutelsat ведет переговоры с ЕС по финансированию по поставкам новых терминалов в Украину. Кроме того, Евросоюз разрабатывает собственный спутниковый проект IRIS², который должен стать конкурентом Starlink, но он будет готов не раньше 2030-х годов.

Что изменится для украинцев в Польше в ближайшее время

Польша недавно обновила финансовые правила для въезда граждан Украины.

Теперь при пересечении границы нужно подтвердить наличие соответствующей суммы средств на проживание и возвращение домой:

На проживание:

до 4 дней — 300 злотых;

более 4 дней — 75 злотых за каждый день.

На обратный билет:

200 злотых — путешествие в соседние страны;

500 злотых — другие страны ЕС;

2,5 тысячи злотых — страны вне ЕС.

Кроме того, осенью вступят в силу обновленные нормы, регулирующие порядок предоставления социальной поддержки, проживания, регистрации, а также других аспектов пребывания украинских беженцев в Польше.

Следовательно, с 1 ноября в Польше прекратит действовать программа бесплатного жилья для украинских беженцев.

Бесплатное жилье в центрах коллективного размещения останется только для уязвимых категорий — лиц с инвалидностью, беременных, пенсионеров. Остальные должны платить за проживание или искать жилье самостоятельно.

Также заработает усиленный контроль на границе: отменяются льготы для часто ездящих через границу. Также пограничные службы будут собирать отпечатки пальцев всех въезжающих в страну и потребовать личного присутствия детей при получении номера PESEL. Данные о каждом пересечении границы будут фиксироваться.

В то же время, статус временной защиты в Польше продлен до 4 марта 2026 года, что позволяет украинцам легально находиться, работать, получать социальные выплаты, медицинскую помощь, образование и т.д. Однако для этого требуется своевременное обновление регистрации PESEL UKR в 2025 году для соблюдения этих прав.

Кому выгодно разрушить отношения Польши и Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что именно Россия стремится разрушить европейское единство вокруг Украины.

Он рассказал, что для этого РФ использует агентурные сети и информационные кампании, играя на общественных расколах, чтобы сформировать выгодные ему политические настроения.

«Победить дезинформацию по вопросам Украины и Польши действительно необходимо. И это возможно признанием правды», — написал он в своем Telegram-канале, где описал исторические события, происходившие в 1939 году.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко / © Telegram / Центр противодействия дезинформации

Коваленко подчеркнул, что Россия является историческим врагом Украины и Польши.

«Как и Украина, Польша находилась под советской оккупацией, которая распространялась на политический класс многие годы после Второй мировой. Считаю, что Россия будет оставаться врагом наших стран, пока будет существовать в парадигме нынешнего режима. И именно Россия должна отвечать перед нашими народами за исторические преступления», — отметил руководитель ЦПИ.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, что в Польше взорвался беспилотник. Многие СМИ и эксперты предполагали, что это Российский дрон типа «Шахед». Узнайте, что об этой ситуации заявили в Минобороны Польши.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.