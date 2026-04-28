Польша отдала Минску российского археолога, которого требовала Украина: реакция МИД

Александр Бутягин после увольнения / © БЕЛТА

Польша и Беларусь провели обмен задержанными по формуле «пять на пять». В частности, в рамках обмена Варшава отдала российского археолога Александра Бутягина, которого должны были экстрадировать в Украину.

Об этом передают «Польское Радио» и белорусское оппозиционное издание «Наша Ніва».

Бутягина и супругу российского военного, который «служит» в непризнанном Приднестровье, обменяли на двух офицеров спецслужб Молдовы, заявили в ФСБ РФ. Вероятно, речь идет о гражданах Молдовы, задержанных в июне 2025 года.

Среди освобожденных режимом Лукашенко — Анджей Почобут, польско-белорусский журналист, проведший в белорусской тюрьме пять лет. На границе Почобута встретил польский премьер Дональд Туск. Имена других участников обмена неизвестны.

Реакция Украины

МИД Украины уверяет, что продолжит применять все возможные юридические механизмы для привлечения к ответственности подозреваемого в хищении исторических артефактов в оккупированном Крыму российского археолога Александра Бутягина. Об этом заявил спикер МИД Георний Тихий, передает «Украинская правда».

Офис генпрокурора также заверил, что «будет использовать все доступные процессуальные механизмы процедуры заочного преследования для привлечения Александра Бутягина к ответственности».

Почему для Польши важен этот обмен

Корреспондент BBC в Киеве Святослав Хоменко заявил, что в Польше на позицию Украины пока не обращают внимания. По его словам, на первых страницах СМИ — освобождение Анджея Почобута, белорусско-польского журналиста, главы Союза поляков Беларуси.

Журналист объяснил, что за 5 лет заключения Почобут превратился в самого известного поляка-политзаключенного, стал символом твердости и несокрушимости в отстаивании своих принципов, вопрос о его судьбе польские чиновники поднимали на всех возможных международных площадках.

«Любое сравнение в этом контексте будет хромать, но вспомните радость украинцев в моменте, когда Украине удалось договориться с Россией об освобождении Надежды Савченко, и насколько на второй план тогда отошел вопрос о том, кого именно Киеву пришлось отдать за нее», — отметил Хоменко.

Кто такой Александр Бутягин

Напомним, Александр Бутягин в декабре 2025 года был арестован в Польше по просьбе Украины за раскопки в оккупированном Крыму и разграбление украинского культурного наследия.

В марте Окружной суд Варшавы принял запрос Украины об экстрадиции Бутягина. Его защите не удалось добиться отказа в выдаче, обоснованной опасениями «о его жизни и здоровье в Украине».

