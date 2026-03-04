Польша отменяет спецзакон для украинцев: что изменится с 5 марта

Украинские беженцы / © Getty Images

В Польше с 5 марта 2026 года прекратит действие специальный закон о помощи гражданам Украины. Все ключевые механизмы поддержки теперь перенесены в общие польские законы, а правила проживания и получения выплат станут строже.

Об этом сообщило посольство Украины в Польше на странице Facebook.

Новые сроки и условия легальности

Несмотря на отмену спецзакона, статус украинцев остается защищенным. Согласно решению Совета ЕС пребывание граждан с активным номером PESEL UKR признается легальным до 4 марта 2027 года.

Для сохранения этого статуса человек должен соответствовать трем критериям:

въехать в Польшу после начала вторжения;

иметь оформленный номер PESEL;

не иметь временной защиты в других странах Евросоюза.

Жилье и медицина

С 5 марта 2026 года начала работу обновленная система помощи с проживанием. Теперь новоприбывшие украинцы могут рассчитывать на бесплатное питание и крышу над головой только в течение первых 60 дней. В целом, за все время пребывания в Польше (начиная с 2022 года) человек может жить в центрах коллективного размещения не более 12 месяцев совокупно.

Как сообщили в посольстве, чтобы дать семьям возможность закончить учебный год, правительство ввело переходный период до 30 июня 2026 года. После этой даты лица, не относящиеся к уязвимым категориям (например, раненые или беременные), потеряют право на бесплатное проживание в центрах.

Что касается медицинских услуг, то полный доступ к врачам теперь имеют только те, кто официально работает и платит взносы в ZUS. Незастрахованным лицам бесплатную помощь будут оказывать только в неотложных состояниях, во время родов или если речь идет о несовершеннолетних детях.

Выплаты «800+» и риск потери статуса

Получение детской помощи «800+» и других семейных выплат сейчас напрямую зависит от профессиональной активности опекуна и обязательного посещения ребенком польской школы. Уездные органы власти получили полномочия строго контролировать эти расходы и приостанавливать выплаты в случае нарушений.

Важно помнить, что временная защита аннулируется в следующих случаях:

выезд с территории Польши сроком на более 30 дней;

получение убежища в другом государстве ЕС;

приобретение другого легального статуса (например, карты побыту или статуса беженца);

предоставление недостоверных данных при регистрации.

