Польша отменяет спецзакон для украинцев: что изменится с 5 марта
Посольство Украины разъяснило новые правила пребывания в Польше с 5 марта.
В Польше с 5 марта 2026 года прекратит действие специальный закон о помощи гражданам Украины. Все ключевые механизмы поддержки теперь перенесены в общие польские законы, а правила проживания и получения выплат станут строже.
Об этом сообщило посольство Украины в Польше на странице Facebook.
Новые сроки и условия легальности
Несмотря на отмену спецзакона, статус украинцев остается защищенным. Согласно решению Совета ЕС пребывание граждан с активным номером PESEL UKR признается легальным до 4 марта 2027 года.
Для сохранения этого статуса человек должен соответствовать трем критериям:
въехать в Польшу после начала вторжения;
иметь оформленный номер PESEL;
не иметь временной защиты в других странах Евросоюза.
Жилье и медицина
С 5 марта 2026 года начала работу обновленная система помощи с проживанием. Теперь новоприбывшие украинцы могут рассчитывать на бесплатное питание и крышу над головой только в течение первых 60 дней. В целом, за все время пребывания в Польше (начиная с 2022 года) человек может жить в центрах коллективного размещения не более 12 месяцев совокупно.
Как сообщили в посольстве, чтобы дать семьям возможность закончить учебный год, правительство ввело переходный период до 30 июня 2026 года. После этой даты лица, не относящиеся к уязвимым категориям (например, раненые или беременные), потеряют право на бесплатное проживание в центрах.
Что касается медицинских услуг, то полный доступ к врачам теперь имеют только те, кто официально работает и платит взносы в ZUS. Незастрахованным лицам бесплатную помощь будут оказывать только в неотложных состояниях, во время родов или если речь идет о несовершеннолетних детях.
Выплаты «800+» и риск потери статуса
Получение детской помощи «800+» и других семейных выплат сейчас напрямую зависит от профессиональной активности опекуна и обязательного посещения ребенком польской школы. Уездные органы власти получили полномочия строго контролировать эти расходы и приостанавливать выплаты в случае нарушений.
Важно помнить, что временная защита аннулируется в следующих случаях:
выезд с территории Польши сроком на более 30 дней;
получение убежища в другом государстве ЕС;
приобретение другого легального статуса (например, карты побыту или статуса беженца);
предоставление недостоверных данных при регистрации.
