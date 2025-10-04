Польша отправила войска к границе с Германией: в чем причина

Польский военный / © Associated Press

Реклама

Власти Польши направили регулярные части вооруженных сил на помощь пограничным войскам на западе и востоке страны, в частности на границе с Германией.

Об этом сообщили на сайте Бюро национальной безопасности республики.

Соответствующий указ в пятницу, 3 октября, подписал польский президент и главком ВС Кароль Навроцкий.

Реклама

«От 5 октября 2025 года до 4 апреля 2026 года части и подразделения ВС Польши будут задействованы для обеспечения неприкосновенности государственной границы и общественной безопасности и порядка в пределах территориального охвата пограничных переходов и в пограничной зоне на государственной границе с Федеративной Республикой Германия и Литовской Республикой», — говорится в сообщении.

Ранее, 1 октября глава МВД Польши Марцин Кервинский подписал указ о продлении на полгода пограничного контроля с ФРГ и Литвой «с целью мониторинга миграционного пути из стран Балтии через Польшу в Западную Европу».

«Здесь мы задерживаем лиц, которые пытаются незаконно переправить мигрантов на Запад», — цитирует объяснение МВД «Польское радио».

По данным ведомства, в период с начала 2025 года до конца августа польские пограничники задержали 483 нелегальных мигрантов, которые пробрались в Польшу из Литвы. Также были задержаны «55 пособников и организаторов». 50 из них арестовали.

Реклама

Более 2 тысяч человек задержаны за незаконное пересечение границы из Польши в Германию, включая более 550 иностранцев, которые ранее пересекли белорусско-польскую границу. На границе с ФРГ поймали около 250 иностранцев, которые ранее незаконно пересекли литовско-польскую границу.

Напомним, ранее польские пограничники сообщили, что количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которые въехали в Польшу в сентябре, выросло более чем в 10 раз по сравнению с августом.