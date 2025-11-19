Польша отреагировала на ночную массированную атаку на Украину

Истребитель F-16. / © Associated Press

Сегодня, 19 ноября, войска РФ нанесли ракетные и дроновые удары по Украине, в том числе по западным областям. Соседняя Польша поднимала военную авиацию.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши Х.

"В связи с нападением РФ, которая совершает удары по объектам, расположенным на территории Украины, в нашем воздушном пространстве действует польская и союзная авиация. В небо подняты пары истребителей и самолет раннего радиолокационного наблюдения", – говорится в сообщении.

Наземные системы противовоздушной обороны и радиообнаружения, а также системы дальномерной разведки Польши приведены в состояние максимальной готовности.

Напомним, этой ночью и утром армия РФ совершила массированную атаку на Украину. Россияне целились по энергетике страны, а также гражданской инфраструктуре. В частности, по жилым домам. В Тернополе повреждено много многоэтажек.

По данным Воздушных сил, россияне запустили 48 ракет и 476 дронов. Произошли семь попаданий ракет и 34 БпЛА в 14 локациях.

Кроме того , РФ снова ударила по энергообъектам . Поэтому в ряде областей сначала ввели аварийные отключения электроэнергии, а впоследствии - почасовые.

