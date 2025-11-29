Польша отреагировала на ночную массированную атаку на Украину

Авиация в Польше. / © Associated Press

Соседняя Польша поднимала в небо авиацию и приводила в полную боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны в ночь на 29 ноября из-за атаки РФ на Украину.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

Отмечается, что польские военные задействовали "необходимые силы и имеющиеся в их распоряжении средства".

"Были подняты истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности. Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства", - подчеркнули польские военные.

В командовании добавили, что отслеживают текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в состоянии готовности к немедленному реагированию.

Напомним, в течение ночи российская армия наносила удары по Украине. В частности, утром РФ запустила "Кинжалы". По данным мониторингов, в воздухе находились два истребителя МиГ, совершивших ракетный удар.

Известно, что в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали беспилотники, поэтому страна закрывала небо. Пограничная полиция подтвердила информацию о пролете дронов на севере.

