Польша передала Украине вертолеты Ми-8 и Bell 412HP: подробности (фото)

Кременчугский летный колледж получил вертолеты от Польши для обучения

Польша подарила Украине два вертолета Мы-8 и один вертолет Bell 412HP. Эти вертолеты принадлежали польскому министерству внутренних дел.

Об этом сообщили в правительственном агентстве стратегических резервов Польши.

Машины принял Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Василий Боднарь.

Эти самолеты будут использоваться для обучения летчиков и персонала в Кременчугском летном колледже, являющемся одним из ведущих авиационных учебных заведений Украины.

Фото: Правительственное Агентство стратегических резервов

Фото: Урядове Агентство стратегічних резервів

Bell 412-HP – модернизированный многоцелевой вертолет с улучшенными характеристиками, используется для спасательных операций, перевозки грузов и пассажиров, а также в военных целях.

Ми-8 – универсальный вертолет, известный своей надежностью и грузоподъемностью, широко применяется для перевозок и спасательных миссий. Германия также предоставила Украине шесть вертолетов Sea King MK41 для поисковых и спасательных операций.

Напомним, в польском Ряшеве (Жешуве) развернули норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS. Они будут защищать логистический хаб помощи Украине от потенциального удара.

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