Польша передислоцировала свои ракетные комплексы Patriot в Варшаву: фото

Военная техника, предназначенная для защиты от авиации, тактических баллистических ракет и крылатых ракет, прибыла в польскую столицу.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в воскресенье, 5 февраля о передислокации зенитно-ракетных комплексов Patriot на военный аэродром к западу от Варшавы, где они будут оставаться. Усиление противовоздушной обороны возле польской столицы он объяснил необходимостью подготовки бойцов 3-й Варшавской зенитно-ракетной бригады.
Свое сообщение в Twitter министр дополнил фотографиями, иллюстрирующими транспортировку пусковой установки.
Как сообщают польские СМИ, военная техника уже прибыла в столицу.
"Польские пусковые установки Patriot двигаются из Сохачева в варшавский аэродром Бемово, где они будут дислоцированы. Это важный элемент подготовки солдат 3-й Варшавской ракетной бригады ПВО", — написал глава Минобороны Польши.
Зенитно-ракетный комплекс "земля-воздух" Patriot предназначен для противодействия авиации, тактическим баллистическим ракетам и крылатым ракетам.
Польское wyrzutnie Patriot przemieszczają się z Sochaczewa на лотнице на warszawskim Bemowie, gdzie zostaą rozstawione. Это ważny element skolenia żołnierzy z 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. pic.twitter.com/J6DcQMLZrY-- Mariusz Błaszczak ( @ mblaszczak ) February 5, 2023
Кроме систем Patriot, которые в середине января отправила Германия, польская армия имеет собственные батареи системы противовоздушной обороны американского производства.
По данным новостного сайта TVP.info, Польша имеет два собственных батальона Patriot и дополнительно защищена подразделениями Patriot от своих союзников по НАТО.
Как известно, Германия и США готовятся поставлять Украине батареи для защиты городов и инфраструктуры от частых ракетных атак России.
Напомним, во вторник, 31 января, группа из 70 украинских военных прибыла в Германию, чтобы учиться работе с системами, которые Берлин предоставит Киеву. В декабре Вашингтон также пообещал послать Украине системы Patriot в рамках своего нового пакета военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов.
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