Польша перехватила российский самолет, действия которого "представляли угрозу"

Российский бомбардировщик Су-24 / © Сегодня

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Польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Произошло это в четверг, 22 мая.

Об этом заявил в пятницу, 23 мая, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время пресс-конференции, передает RMF24.

Косиняк-Камыш сообщил, что в четверг, 22 мая, вечером Объединенное оперативное командование сил НАТО в Европе издало приказ очередной польской паре истребителей перехватить российский бомбардировщик Су-24.

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По его словам, российский самолет совершал опасные маневры в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

«Эти действия были умышленными и представляли угрозу», — заявил министр.

По его словам, польские лётчики смогли обнаружить, перехватить и эффективно оттеснить российский самолет.

Польский министр обороны также прокомментировал частые провокации России в воздушном пространстве у границ НАТО — особенно из-за географического положения Калининградской области, откуда российские самолеты часто летают без включенных транспондеров, без представления планов полетов и без связи с диспетчерскими службами.

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«Мы устойчивы к провокациям, но реагируем решительно как самостоятельно, так и в рамках Альянса», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Отметим, что 21 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российское судно «теневого флота» совершило «подозрительные маневры» вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.

Напомним, в России разбился военный вертолет Ми-8.