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Польша перехватила российский самолет, действия которого "представляли угрозу"
Министр обороны Польши рассказал, как российский Су-24 совершал опасные маневры над Балтикой.
Польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Произошло это в четверг, 22 мая.
Об этом заявил в пятницу, 23 мая, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время пресс-конференции, передает RMF24.
Косиняк-Камыш сообщил, что в четверг, 22 мая, вечером Объединенное оперативное командование сил НАТО в Европе издало приказ очередной польской паре истребителей перехватить российский бомбардировщик Су-24.
По его словам, российский самолет совершал опасные маневры в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
«Эти действия были умышленными и представляли угрозу», — заявил министр.
По его словам, польские лётчики смогли обнаружить, перехватить и эффективно оттеснить российский самолет.
Польский министр обороны также прокомментировал частые провокации России в воздушном пространстве у границ НАТО — особенно из-за географического положения Калининградской области, откуда российские самолеты часто летают без включенных транспондеров, без представления планов полетов и без связи с диспетчерскими службами.
«Мы устойчивы к провокациям, но реагируем решительно как самостоятельно, так и в рамках Альянса», — подчеркнул Косиняк-Камыш.
Отметим, что 21 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российское судно «теневого флота» совершило «подозрительные маневры» вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.
Напомним, в России разбился военный вертолет Ми-8.