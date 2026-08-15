Польша готовится к войне?: Туск объявил об усилении армии и границ с РФ

Военный Польши / © Associated Press

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Польша планирует и дальше увеличивать численность армии, модернизировать вооружение и усиливать защиту границ.

Об этом 15 августа во время празднования Дня Войска Польского в Гдыне заявил премьер-министр Дональд Туск, передает Wiadomosci.

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По его словам, безопасность страны должна основываться на четырех основных составляющих: защищенные границы, сильные международные союзы, современная армия и мощная экономика.

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Туск подчеркнул, что Польша строит войско, которое благодаря численности и современной оснастке будет оказать значительное влияние на безопасность всего региона.

«Наша армия вскоре станет самой большой в Европе. Мы строим силы, которые будут определять судьбу региона своей современностью и численностью», — заявил премьер.

Расходы на оборону он назвал инвестицией в безопасность страны. По словам Туска, масштабные военные программы Польша может финансироваться благодаря экономическому росту.

Отдельно премьер отметил усиление границ. Среди ключевых направлений он назвал проект "Восточный щит", сотрудничество со странами Балтии и Северной Европы, а также сохранение единства НАТО.

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Туск также заявил, что поддержка Украины в войне против России напрямую связана с безопасностью Польши.

По его словам, цель наращивания военной мощи – сдержать потенциального противника и не допустить новой войны.

Польша усиливает армию: последние новости

Ранее сообщалось, что Польша планирует направить почти 44 млрд. евро на усиление военной инфраструктуры и модернизацию армии на фоне угрозы со стороны России.

Варшава станет крупнейшим отдельным получателем средств в рамках европейской оборонной программы SAFE в размере 150 млрд евро. Деньги планируют использовать на модернизацию войск, развитие польского оборонно-промышленного комплекса и поддержку компаний, работающих с производителями вооружений. В целом Польша планирует тратить на оборону около 4,8% ВВП.

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Параллельно аналитики ISW заявляли, что Россия продолжает так называемую Фазу ноль — кампанию, направленную на создание информационных и психологических условий для возможных будущих провокаций против НАТО. К ней они относят вторжение дронов, диверсии, препятствия средствами РЭБ и другие провокационные действия.

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