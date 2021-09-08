Польша планирует упростить процедуру получения карты побыта: какие изменения ждут заробитчан

Предложенный проект Закона упрощает условия получения разрешений на работу и проживание в Польше.

В Польше могут упростить процедуру получения карты побыта, то есть разрешения на временное проживание и работу. Соответствующие изменения в законопроект подготовило польское правительство и их принять могут уже в ближайшее время — в сентябре.

Об этом сообщает pulsHR.pl.

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Так, по новым правилам, для получения документа больше не понадобится подтверждать место проживания и стабильный и регулярный источник дохода. Вместо этого будет проверяться только, есть ли у иностранца, гарантированная работа с зарплатой не ниже минимальной.

Также планируется внедрить решение, которое ускоряет получение карты побыта иностранцами, которые намерены работать в организациях, имеющих особое стратегическое значение для польской экономики. А также хотят расширить перечень обстоятельств, которые не требуют изменения разрешения на временное проживание и работу.

Среди других инициатив, как пишет In-Poland:

введение 60-дневного срока для решения вопроса о выдаче разрешения на временное проживание в первую очередь, начинающегося с момента, когда все формальные недостатки ходатайство о разрешении были устранены, и иностранец явился лично в воеводское управления и подал все необходимые документы, введение конкретных 90-дневных сроков рассмотрения дела в апелляционном органе по вопросам выдачи разрешения на временное проживание. Сейчас сроки рассмотрения апелляции по делу о получении карты побыта доходят до 1-2 лет.

Отмечается, что в последние годы увеличивается количество заявлений о предоставлении вида на жительство в Польше, в частности, карт побыта, которые подаются в воеводских управлений, приводит к увеличению времени ожидания рассмотрения этих вопросов.

А проект закона о внесении изменений в закон об иностранцах и некоторые другие законы прежде всего направлен на упрощение процедур, касающихся предоставления иностранцам карт побыта в Польше и разрешений на работу.

Если законопроект будет поддержан, то предложенные изменения вступят в силу в начале 2022 года.

Напомним, в Польше увеличилось количество заробитчан, которые впервые приехали на работу в эту страну. Больше всего едут на работу в Польшу люди в возрасте 18-25 лет.

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