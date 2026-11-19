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Польша подготовила три сценария на случай наплыва беженцев из Украины зимой — Rzeczpospolita
В Польше опасаются, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины зимой 2026-2027 годов могут спровоцировать новую волну миграции.
Польское правительство разработало три сценария реагирования на возможный наплыв беженцев из Украины зимой 2026-2027 годов, если российские атаки на энергетическую инфраструктуру повлекут за собой гуманитарную катастрофу в крупных городах.
Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на Министерство внутренних дел и администрации Польши.
В Польше опасаются, что повсеместная нехватка тепла и электроэнергии, вызванная российскими атаками, может привести к массовому выезду миллионов граждан из Украины. И главное направление движения беженцев будет прежде всего в Польшу.
«Эта зима будет самым трудным периодом войны с ее начала. Россия хочет обесточить Украину, чтобы повлечь за собой гуманитарную катастрофу», — заявил Кшиштоф Нечипор, эксперт Центра восточных исследований.
Бывший офицер Службы военной разведки Польши подполковник Мацей Каравай предполагает, что в Польшу может приехать еще до 2,5 млн человек.
«Мы можем столкнуться с волной беженцев больше, чем в начале войны. Раньше к нам приходили преимущественно беженцы из охваченных войной районов; Теперь мы можем столкнуться с оттоком городского населения. Большие города, особенно Одесса и Киев, могут стать ловушками для жителей. С общим населением около 4,5 миллиона, в Польшу могут приехать до 2,5 миллиона», — подсчитал подполковник Каравай.
Он считает, что Украина может быть не в состоянии предоставить своим гражданам убежище в стране, поскольку она приняла многих перемещенных лиц из Донбасса и других прифронтовых регионов.
Три сценария для Польши, если будет массовый наплыв беженцев из Украины
Как стало известно изданию, польское правительство рассматривает три сценария.
Первый предполагает отсутствие наплыва граждан Украины; второй предполагает наплыв людей, которых примут их семьи, уже проживающие в Польше. Третий сценарий подразумевает массовый наплыв граждан Украины.
Министерство уверяет, что подготовило решение «для возможного третьего сценария», который, по словам польского правительства, «сейчас наименее вероятен».
«Украинцы давно готовятся к суровой зиме… Опросы в Украине показывают, что жители крупных городских центров в определенной степени готовы — у них есть портативные электростанции и генераторы», — отмечает Кшиштоф Нечипор.
В издании откровенно признают, что их страна не готова к худшему сценарию и миллионной волне беженцев, подобной той, что была в 2022 году. Польша закрыла пункты приема беженцев из Украины, а также созданные в то время заведения массового размещения. В настоящее время функционируют два — на железнодорожном вокзале в Перемышле и Люблине.
Напомним, что Польша прекратит вносить финансовые взносы в программу PURL, в рамках которой закупают американское вооружение для Украины.