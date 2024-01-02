Польша поднимала в небо F-16 из-за массированной атаки РФ по Украине

Россия нанесла очередной массированный удар по Украине 2 января. В результате польские Вооруженные силы также подняли истребители, чтобы обезопасить границу от ракет россиян.

Из-за массированной ракетной атаки РФ по Украине 2 января Польша подняла в небо истребители F-16.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были подняты две пары истребителей F-16 и авиазаправщик союзников. Около 5.45 утра поднялся в воздух пара самолетов с базы в Ласках, а около 6.15 утра — пара из базы в Кшесинах. Предупреждаем, что деятельность польской и союзнической авиация в нашем воздушном пространстве может быть связана с повышенным уровнем шума, особенно в восточной части страны", — сообщили поляки.

Впоследствии ВС Польши сообщили, что в связи с понижением уровня угрозы была прекращена работа польских и союзнических очередных авиационных пар в воздушном пространстве.

"Развернутые средства вернулись на свои базы и в стандартную оперативную деятельность", — отметили польские военные.

ВВС ВС Польши говорят, что непрерывно следят за ситуацией на территории Украины и остаются в постоянной боевой готовности, чтобы обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

Напомним, во время массированного обстрела россиян 29 декабря в воздушное пространство Польши со стороны Украины вошел неопознанный воздушный объект. За ним наблюдали силы ПВО вплоть до потери сигнала.

После этого польский президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными.

В украинских Воздушных силах прокомментировали инцидент. По словам спикера ПС Юрия Игната, зафиксированный в воздушном пространстве Польши непознанный объект является еще одним сигналом для необходимости усиления оборонных средств Украины.

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