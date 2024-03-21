Польша поднимала в воздух истребители во время ракетной атаки на Украину: подробности

Операция польской и союзнической авиации продолжалась около трех часов.

Соседние Польша утром 21 марта поднимала в воздух истребители во время массированного ракетного удара по Украине на случай залета воздушных целей на свою территорию.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

"Оперативное командование сегодня ночью наблюдает активную деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанную с нанесением авиационных и ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после четырех часов по киевскому времени Польша "задействовала все необходимые процедуры" для обеспечения безопасности своего воздушного пространства. Около 07:00 сделка польской и союзнической авиации завершилась.

Военные также предупредили население о том, что воздух подняли истребители Польши и союзников, поэтому люди могут слышать "повышенный уровень шума", особенно в юго-восточной части страны.

Как сообщалось, ночью Россия ударила крылатыми и баллистическими ракетами. Отмечается, что российские ракеты заходили с севера . Основным направлением удара стала столица – Киев.

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