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Польша поднимала военную авиацию в небо во время ракетной атаки на Украину

Польша поднимала военную авиацию в небо во время ракетной атаки на Украину

Истребители в небе Польши. / Фото: Associated Press

Местные жители сообщили о возможности увеличения уровня шума.

В ночь на 1 июня во время ракетной атаки на Украину в Польше в небо поднимали военную авиацию.

Об этом идет речь в сообщении Оперативного командования Польши.

В сообщении указывается, что на небо были подняты самолеты Польши и союзников. Местные жители сообщили о возможности увеличения уровня шума.

"Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а МО РП постоянно отслеживает ситуацию", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским ударным беспилотникам.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Виннице раздались взрывы.

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